Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик зажег на одной сцене с Надей Дорофеевой и Иво Бобулом. Видео с его зажигательными танцами и не только просочились в сеть.

Известно, что Александр вместе со своей супругой Катериной организовали закрытый благотворительный ужин, целью которого был сбор средств для помощи детям из Николаева, которые потеряли родителей из-за войны.

С Иво Бобулом Усик исполнил в дуэте его известную песню "Розмова з тобою", а с Надей Дорофеевой станцевал. В сети активно обсуждают опубликованные видео. В комментариях пользователи шутят и восхищаются: "Он же раньше занимался танцами, кажется, и гопак умеет танцевать", "Классный", "Наш казак". "Усик умеет зажигать", "Когда зашло на карту +$100 миллионов".

Среди звездных гостей мероприятия были не только Бобул с Дорофеевой. На ужине засветились Миша Кацурин, Drevo, Monatik и Андрей Бедняков.

Напомним, ранее стало известно, что украинский боксер Александр Усик вошел в десятку самых богатых боксеров в истории.

Он занимает в списке 6-е место с заработанными 165 миллионами долларов. Сообщалось, что попасть в список самых богатых Усик смог благодаря победам над Тайсоном Фьюри.

