Украинцы полностью сосредоточены на собственных проблемах. И, действительно, немного стран в мире сталкиваются с большими вызовами, чем мы - потому что именно у нас идет самая масштабная и самая кровопролитная война в Европе после Второй мировой. Но мир - это не только Европа.

Более того, Европа "поднялась" только в последние 300 лет. Все Средневековье она была далекой периферией, которая немного "окультурилась" только после Крестовых походов, когда крестоносцы награбили в Азии кучу трудов древних греческих философов в арабских переводах (потому что в самой Европе все это было потеряно), а также узнали о новейших - на то время - технологиях у тех же арабов, которые имели доступ к знаниям Китая и Индии.

Это не исторический экскурс, а, на самом деле, "анонс" того, что может произойти в последующие десятилетия - история сделает "спираль".

И именно это фундаментальное соперничество между "Глобальным Западом" и "Глобальным Югом" сейчас обостряет абсолютно все конфликты в мире. В мире, который США и Китай пытаются переделить на сферы влияния. И сейчас от Индии зависит, чей альянс будет доминировать в будущем.

Это канва всех глобальных событий в современном мире, одним из проявлений которой является и российско-украинская война. Не зря же Трамп хочет "подкупить" Путина уступками по Украине в обмен на ослабление его отношений с Си (что абсурдно, учитывая зависимость РФ от Поднебесной, но у Трампа собственные мечты).

И может так случиться, что на наши дела очень сильно повлияет следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. Затем, уже 3 сентября, Китай будет отмечать свой "День победы" (над Японией) масштабным парадом. А потом - когда-то в сентябре - состоится встреча Трампа и Си, которая станет кульминацией целого ряда геополитических процессов, в том числе и попыток Трампа "помирить" Украину и Россию так, чтобы самому получить больше выгоды.

Если саммит ШОС - это будет "торговая площадка", где все стороны будут повышать ставки, "пыжиться" и показывать, какие они мощные и самодостаточные, чтобы получить от Запада больше в будущих переговорах, то парад 3 сентября уже пройдет в формате "Си собирает друзей" - там будут только его "вассалы". Туда зовут и Трампа, но он "почему-то" от этого отказывается.

Главной же темой в этом контексте является позиция Индии. Которой придется выбирать между двумя соперниками, которые являются прямыми партнерами главного индийского "антагониста" Пакистана - Китаем и США.

Отсидеться в уголке, прикрываясь лозунгами о "Третьем мире" и "нейтралитете", на этот раз Дели вряд ли удастся.

Ведь мир сейчас пытаются делить не более-менее цивилизованные генсеки и президенты, а "THE KING" и "красный император". От того, кто перетянет Индию на свою сторону, будет в значительной степени зависеть и судьба российско-украинской войны, к которой эту глобальную историю "привязывает" как Путин, так и Трамп.

Не зря же Путин обзванивал всех, кто хоть что-то из себя представляет, среди представителей "Глобального Юга". Именно ради того, чтобы показать - он не один. А Трамп был рад за это "ухватиться", ведь это дает больше возможностей для "торгов" - чем-то уступить в Украине, чтобы что-то получить в другом месте. Где-то так он это видит. И Си с Моди тоже. По этой же причине Трамп "привязал" к российско-украинской войне таможенные тарифы в 25% на Индию, которые вступили в силу 27 августа. Потому что именно в этот день начинается саммит ШОС. "Картинка" сложилась.

Параллельно идет "атака" США и Китая на другие страны, которые "колеблются". В частности, под предлогом борьбы с наркокартелями Трамп отправляет флот к берегам Венесуэлы. Как именно флот с моря будет бороться с картелями в лесах Латинской Америки, и чтобы это дало больше результата, чем бомбардировка гор в Йемене - это уже другой вопрос. Будет интересно, если лидера картеля de los Soles - и президента Венесуэлы по совместительству - Николаса Мадуро американцы все же свергнут...

Но главное сейчас - сигнал. Чтобы все латиноамериканские страны, прежде всего Мексика, хорошенько подумали, на чью сторону стать - США или Поднебесной. Израиль потому же угрожает Йемену и Газе именно сейчас новой наземной операцией - чтобы другие страны региона "одумались". Египет на этом фоне тоже войска подтягивает на Синайский полуостров, показывая, что он тоже на что-то способен и хочет сохранить нейтралитет. Свои темы есть в Африке и на Дальнем Востоке (там интересный сюжет с иранскими ботами в соцсетях в Австралии). Весь мир "кипит".

"Таможенные войны" и неравноправные торговые соглашения Трампа это тоже проявление этого передела сфер влияния в мире - как признак вассалитета. Если ты "под Трампом", то платишь ему больше пошлины, а если отказываешься, то ты "вассал" Китая - логика примерно такая. Вот только для Индии стать вассалом Китая - это примерно то же самое, как Украине стать вассалом Кремля. Ведь индусы с китайцами не раз воевали и имели кучу меньших конфликтов.

А вот саммит ШОС это как раз ответ Китая на все эти "карты" Трампа. Ключевой же новостью которого должна стать (или нет...) "перезагрузка" отношений между Индией и КНР. Именно поэтому последнюю неделю так много информационных "вбросов" по теме китайско-индийских, а также пакистанско-индийских отношений (Пакистан это сейчас один из ключевых партнеров Пекина и полигон для "обкатки" новейших китайских вооружений).

После провальной Аляски, на которую так надеялись эти "нейтральные" страны, которые хотят получать деньги и ресурсы одновременно от Востока и Запада, именно под ШОС в ход пойдут все "кнуты" и "пироги" от Си и Трампа.

А что же это за "вбросы"? Например, Politico неожиданно выдало "Топ-5 самых масштабных войн, которые вспыхнут в ближайшие 5 лет". И на первом же месте в этом "антирейтинге" - Индия и Пакистан. Затем идут Китай и Тайвань, страны Балтии и РФ, Индия и Китай и очередная война между двумя Кореями. Вроде бы ничего нового, но Индии накануне саммита ШОС напоминают, что они, вообще-то, с китайцами дважды враги - и напрямую, и через Пакистан.

Параллельно Reuters вновь подняло тему "крупнейшей в мире гидроэлектростанции" в Тибете, стоимостью 170 млрд долларов, которую строит Китай, и плотина которой может очень ухудшить ситуацию с водой для Индии и Бангладеша, находящихся ниже по течению. Эта тема не нова, но вспомнили о ней именно сейчас - и китайцы, и западные СМИ одновременно. Но с разной целью.

Впоследствии тот же Reuters сообщил о еще одной "трещине" между Пекином и Дели - тоже из-за воды, но уже в Пакистане. Потому что индусы, вроде бы, планируют масштабный сброс воды из рек, в которых эту воду ранее блокировали. И чтобы не попасть под потоп пакистанцы вынуждены эвакуировать 150 тысяч человек. Пока что, впрочем, никакого потопа нет. Но информация наделала много шума.

А вот Frankfurter Allgemeine Zeitung якобы сообщает о том, что Трамп четыре раза делал запрос на переговоры с Моди, но тот каждый раз отказывался. Эта новость очень понравилась россиянам, и они этот неподтвержденный "инсайд" очень активно тиражируют как иллюстрацию: "Индия наша".

В ответ на это Bloomberg сообщил, что индийские НПЗ все же сокращают закупку российской нефти "под давлением пошлин Трампа". Хотя более вероятно, что это связано с санкциями ЕС, которые с января запретят продажу в Европу топлива из российской нефти - поэтому этот процесс идет еще с весны и без Трампа. Тем не менее, в американских СМИ это подается как "Трамп победил" и "Индия наша" (но уже в американскую сторону).

На этом "перетягивание Индии" не остановилось. Было еще много тем. Особенно в РФ, где "эксперты" этот саммит ШОС описывают как "анонс евразийской системы безопасности", где Китай и Индия, конечно же с РФ, этот "новый замечательный мир" и образуют. Конечно, это будет важный саммит, но "Глобальный Юг" далеко не такой монолитно-антизападный, как кремлинам того хотелось бы. Ключевой темой там будет не какое-то совместное антизападное действие, а простой вопрос - кто готов купить "неудобную" российскую нефть, которая сейчас идет в Индию, но Индия ее уже не хочет в старых объемах. И выкупить такие объемы способен только Китай, которому, однако, столько не надо...

Но это все "вокруг Индии". А как они сами это видят? Официальную позицию Дели увидеть возможно по их дипломатической активности. Так, 5 августа индийская делегация посетила Кремль - как ответ на давление Трампа. Затем 8 августа Путин позвонил Моди, чтобы "рассказать о переговорах с Трампом по Украине". 21 августа индийская и российские делегации обсуждали торговлю (вероятно - нефтью).

Параллельно Дели и Пекин пытаются показывать Трампу "перезагрузку" отношений - 18-19 августа китайская делегация во главе с Ван И приезжала в Индию, чтобы поговорить о спорной границе для "разрядки" (именно после этого западные СМИ начали активно писать о плотине в Тибете). Была куча заявлений, которые, в отличие от предыдущих, были не то чтобы дружественными, но значительно менее агрессивными. И все это происходит на фоне подготовки к саммиту ШОС 27 августа.

Если Индия не пойдет на уступки США и не вернется в его "орбиту", то, можно не сомневаться, что в сентябре Трамп надавит на Дели еще.

Потому что если они уже уменьшают закупку российской нефти, то это признак слабости.

Но с другой стороны, Дели может пойти на какие-то уступки Китаю. Хотя настоящее "потепление" отношений между Индией и КНР при посредничестве РФ пока кажется слишком фантастическим сценарием и больше напоминает игру на публику с одним зрителем - Трампом. Тем не менее, если этот альянс сложится, то РФ получит значительно больше ресурса как для сопротивления западным санкциям, так и для войны против нас.

Скорее всего, Индия "продаст" РФ и "потепление" с Китаем на какие-то уступки со стороны США, а может и ЕС. Там свой трек отношений - европейцы активно ищут альтернативы КНР в качестве "мировой мастерской", но именно зависимость Дели от РФ эти европейские потуги блокирует.

То есть, саммит ШОС - это действительно важное событие. Но не в том формате, о котором мечтают в Кремле - он будет платформой, где все желающие обменяются своими "торговыми предложениями". Но в целом это будет лишь подготовительная встреча к саммиту Си и Трампа. Именно под это РФ стягивает войска на Балтику, а сам Китай - флоты под Тайвань и Филиппины. Тем не менее, от Индии в этих мировых раскладах зависит очень много.

Может даже слишком, учитывая то, что для Моди и его правительства главным "мерилом" всего являются деньги. А не принципы территориальной целостности (потому что сами претендуют на территории соседей) или права человека (против правительства звучит много критики по этому поводу). Риски есть, но торги еще продолжаются, и у Китая сейчас значительно меньше "пряников" и "кнутов" для Индии, чем у "Глобального Запада".