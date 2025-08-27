За неделю на пляжах Пхукета погибли четыре туриста.

Гибель нескольких туристов на живописном острове Пхукет в Таиланде вызвала тревогу из-за предполагаемого отсутствия надлежащих мер безопасности на местных пляжах во время сезона муссонов.

Как пишет The Independent, по меньшей мере четыре человека погибли на Пхукете всего за неделю, попав под сильное течение. Это побудило местные власти принять более строгие меры безопасности.

В частности, на прошлой неделе 68-летний швед скончался, предположительно, потеряв сознание на пляже Ката, выбираясь из мелководья. Тем временем, тело 28-летнего гражданина США было обнаружено на популярном туристическом пляже Патонг на Пхукете.

В то же время 35-летний гражданин России утонул во время ночного купания со своей партнершей в Саку. Как сообщают местные СМИ, когда пара зашла в море, их быстро унесла большая волна. Россиянин оттолкнул свою 25-летнюю партнершу в безопасное место, но его самого унесло течением.

В тот же день двое пловцов, барахтавшихся в воде возле пляжа Ката, были спасены прохожим, который сообщил, что спасателя на месте не было. Позже один из них скончался от полученных травм. Как сообщили очевидцы, на пляже не было никаких красных флагов, предупреждающих туристов об опасности волн. Тем временем, мужчина, вытаскивавший туристов из воды, заявил, что пострадавший мог бы быть жив, если бы на пляже были спасатели. По его словам, экстренная помощь была оказана с опозданием примерно на 20 минут, что подвергло обоих мужчин большей опасности.

Ранее в этом месяце на пляже Ката утонула 10-летняя канадская девочка, на следующий день после того, как ее семья приехала на Пхукет в отпуск.

Издание отмечает, что пляжи Пхукета с их белым песком и бирюзовой водой продолжают привлекать иностранных туристов, несмотря на недавние опасения по поводу безопасности. Такие популярные места, как Патонг, Ката и Карон, ежегодно принимают тысячи иностранных гостей.

Однако высокая влажность и юго-западный муссон создают непредсказуемые погодные условия для отдыхающих в Таиланде в самые дождливые месяцы года.

По словам официальных лиц, большинство утоплений происходит в первые пять минут, а нехватка спасателей и задержка спасательных операций усугубляют ситуацию, сообщают местные СМИ. На эотом фоне власти Таиланда начали проводить кампании по информированию общественности на курортах и ​​пляжах, чтобы избежать дальнейших трагедий.

Кроме того, пляжи Пхукета столкнулись с еще одной угрозой: после проливных дождей на берег выбрасываются ядовитые морские слизни "Голубой дракон". Эти похожие на покемонов существа ярко-синего цвета, питающиеся жалящими медузами, могут вызывать сильную боль, ожоги и сыпь при контакте. Чиновники здравоохранения и морского надзора Таиланда выпустили предупреждения, призывая купающихся держаться подальше, надевать защитную одежду и использовать уксус в случае укусов.

Несчастные случаи с туристами в Таиланде

Как ранее сообщал УНИАН, в мае 2025 года на острове Пхукет погибла туристка из Украины. 28-летняя украинская акробатка Вероника Кобзова, племянница основателя цирка "Кобзов" Николая Кобзова, оступилась у бассейна, который находился на крыше виллы, где она отдыхала с друзьями и своим парнем, и упала в переулок рядом со зданием.

Тем временем, в декабре 2024 года на курортном острове Самуй в Таиланде погибла российская актриса и модель Камилла Беляцкая – девушку смыло гигантской волной во время йоги на скале, куда она спустилась вопреки предупреждениям об опасности.

