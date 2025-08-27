'При Порошенко путин заработал $36 млрд на 'Дружбе', а теперь нардеп примазывается к её подрыву', – военный

Народный депутат Пётр Порошенко спекулирует на подрыве украинскими военными магистрального нефтепровода "Дружба" и пытается показать причастность к этой спецоперации. При этом политик умалчивает факт, что именно во времена его президентства по этой трубе путин качал российскую нефть и заработал $36 млрд для дальнейшего вторжения в Украину, – написал военный Данило Яковлев.

"Интересно смотреть, как Пётр Порошенко примазывается к удару нашими казаками по кровеносной артерии путина – нефтепроводу "Дружба". Но Пётр молчит, что при нём путин этой же трубой годами качал нефть, готовясь к наступлению на Украину", – написал военный.

Он отметил, что по подсчётам самого Порошенко, после остановки "Дружбы" россия ежедневно теряет около 20 миллионов долларов.

"Выходит, что за 5 лет каденции Петра Алексеевича, согласно же его математике, путин заработал 36 миллиардов долларов. Представьте размер цифры! Порошенко, который сейчас примазывается к взрывам на "Дружбе", дал заработать путину на перекачке нефти 36 миллиардов долларов и пойти на Украину полномасштабным наступлением", – подчеркнул он.

Кроме того, Яковлев напомнил и о скандальной истории с "трубой Медведчука" – нефтепроводом "Самара – Западное направление". Он привёл данные "Зеркала недели", согласно которым во времена президентства Порошенко этот нефтепровод был фактически отдан путиным Порошенко в обмен на сохранение его завода в оккупированном Крыму. Именно по этим обстоятельствам против экс-президента открыто и ведётся уголовное производство.

"Поэтому, когда Пётр Алексеевич в следующий раз попробует спекулировать на Силах обороны, этому "жмуруку" стоит вспомнить, как он помог путину подготовить российскую армию к войне против Украины", – резюмировал военный.

Как сообщалось, недавно военные раскритиковали Порошенко за его поучения государства относительно переговоров с россией, напоминая о разворовывании армии, защите русского языка во время его президентства и связях с УПЦ МП.