В целом программа продлится до 15 ноября 2025 года.

Со старта программы "Пакет школьника" украинцы уже подали около 100 тысяч заявлений на получение помощи. Более 1,5 тысячи заявлений было отклонено из-за несоответствия условиям получения.

Как сообщают в Министерстве социально политики, украинцы подали уже 97 638 заявлений - это почти 54% от количества первоклассников, имеющихся в системе МОН. Уже верифицировано 92 519 заявлений.

По состоянию на сейчас 1 655 заявлений отклонено. В частности, 460 отказов произошли из-за того, что семьи находятся за границей или на временно оккупированных территориях (они могут подать заявления после возвращения в Украину или на подконтрольную Украине территорию соответственно).

Видео дня

"Еще 940 заявлений было отклонено, поскольку выяснилось, что ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение. В таком случае заявление нужно подать повторно. Есть также отказы из-за несоответствия данных в государственных реестрах - тогда их необходимо обновить", - отметили в ведомстве.

"Пакет школьника" - это единовременная денежная помощь в размере 5 тысяч гривен, которая предоставляется родителям на каждого первоклассника. Она помогает покрыть расходы на подготовку ребенка к школе и приобрести все необходимое для обучения - канцелярские принадлежности, одежду и обувь.

Оформить заявление и получить такую помощь может только один из родителей или законных представителей ребенка.

В министерстве добавили, что данные ребенка должны быть внесены в модернизированную систему АИКОМ - это единственный источник для подтверждения его зачисления в первый класс.

"В целом программа продлится до 15 ноября 2025 года - поэтому у всех семей достаточно времени на подачу заявления. Даже если ребенок зачислен в первый класс уже после начала учебного года, помощь семье будет назначена", - говорится в сообщении.

"Пакет школьника" - другие новости

18 августа правительство запустило новую программу поддержки для родителей на подготовку ребенка к первому классу - "Пакет школьника". Родители и законные представители первоклассников получат единовременное пособие в размере 5 000 грн через приложение "Дія" или офлайн, написав заявление в Пенсионном фонде.

Средства будут поступать на карточку со специальным режимом использования. По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, деньги можно будет использовать на 4 кода, которые определяют вид товара: канцелярские товары, детская одежда, где есть несколько кодов, детская обувь.

Вас также могут заинтересовать новости: