Плесень и ее запах в стиральной машине - большая проблема, которую легко исправить.

Регулярная стирка часто кажется бесконечной задачей, из-за чего легко забыть о том, что сама стиральная машина тоже нуждается в уходе. Немногие знают, что машинку нужно регулярно чистить, ведь остатки порошка и влага могут способствовать образованию плесени на дверце.

Плесень проявляется в виде склизкого налета по краям дверцы, а также может вызывать неприятный кисловатый или затхлый запах на свежевыстиранной одежде, пишет Express. Однако специалист Heritage Park Laundry Кендра Косенца объясняет: предотвратить плесень очень просто — достаточно оставить дверцу стиральной машины открытой на короткое время после каждой стирки.

Она отмечает: "Держите дверцу стиральной машины и лоток для порошка открытыми как минимум час после того, как переложите вещи в сушилку, чтобы проветрить машину".

Самый эффективный способ сохранить стиральную машину чистой — следить, чтобы после стирки не оставалось лишней влаги, ведь плесень активно развивается во влажной среде.

Многие привычно закрывают дверцу сразу после стирки, но так влага задерживается внутри, создавая идеальные условия для роста плесени и бактерий. Поэтому лучше оставлять дверцу и лоток открытыми, чтобы они могли просохнуть.

Стоит также помнить: налет мыла и кондиционера тоже может провоцировать появление плесени, ведь остатки средств становятся для нее питательной средой. Избыток порошка, перегрузка машины или чрезмерное использование ополаскивателя усиливают проблему. Но избавиться от плесени можно простым способом.

Как избавиться от плесени

Предотвращать появление плесени гораздо проще, чем потом выводить ее. Но если она все же появилась — не паникуйте. Вам понадобится лишь немного белого уксуса и пищевая сода.

Смочите тряпку в уксусе и протрите резиновые уплотнители дверцы — именно там чаще всего скапливается влага и появляется плесень. Белый уксус обладает естественным антибактериальным действием, он убивает споры плесени.

После этого посыпьте немного соды в барабан и запустите пустую стирку на высокой температуре. Пищевая сода — один из лучших натуральных очистителей: она щелочная, поэтому легко растворяет жир и остатки мыла без лишних усилий.

По завершении цикла стиральная машина будет чистой и свободной от плесени. Если же проблема осталась — повторите цикл, добавив уксус в лоток для порошка и снова включите горячую стирку.

Однако очень важно не использовать уксус и соду одновременно, так как их химическая реакция нейтрализует очищающие свойства. Запускайте стирку либо только с уксусом, либо только с содой, иначе вы получите лишь бурную реакцию с пузырьками, но не результат.

