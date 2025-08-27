В списке есть представители знака Телец.

Три знака Зодиака вот-вот смогут пережить счастье, которое они давно не испытывали. 27 августа Венера в оппозиции с Плутоном сигнализирует: в личной жизни скоро произойдут важные перемены. Сначала это может показаться тревожно, но все в ваших руках. Космос дает шанс вновь почувствовать радость - и для этого нужно лишь отпустить старое, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Для этих трёх знаков 27 августа станет днём завершения непростой главы. Свет пробивается сквозь тьму, и появляется место для оптимизма. Как к этому прийти? Принять прошлое, отпустить его и позволить новой радости войти в жизнь.

Телец

Для Тельца, под управлением Венеры, оппозиция с Плутоном может ощущаться как мощное эмоциональное очищение. Старые ожидания, привязанности или обиды, которые больше не служат, наконец отпускаются. Теперь вы видите прошлое таким, какое оно есть, и осознаёте: от этого стоит избавиться. 27 августа вы ощутите облегчение, примирившись с реальностью. Это принятие станет фундаментом для новой радости. Никаких жалоб или возобновления старых конфликтов - пришло время использовать новый опыт, чтобы открыть для себя счастье с тем, кого вы цените и уважаете.

Весы

Венера также управляет вашим знаком, Весами, и её оппозиция с Плутоном подчёркивает, где в вашей личной жизни нарушена гармония. 27 августа состоится разговор, который снимет напряжение и принесёт ясность. Больше нет неопределённости и скрытой враждебности. Всё, что нужно было сказать друг другу, уже сказано. После этого разговора останется только надежда, счастье и ощущение того, что ваши отношения могут идти своим путем.

Скорпион

Для Скорпиона влияние Венеры в оппозиции к Плутону будет особенно заметно. Это транзит, который пробуждает сильные эмоции, но одновременно помогает понять, как изменить ситуацию к лучшему. Отношения, романтические или дружеские, могут казаться сложными. Вы понимаете, что другой человек - не вы, и нужно принять его таким, какой он есть. Как только вы перестанете пытаться контролировать и примете его реальность, радость сама придет в вашу жизнь.

