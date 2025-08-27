Когда жажда жизни и сила любви сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму 'Живой'

Лента создана на основе реальной истории спецназовца ГУР Руслана Финчука.

Телеканал 2+2 начал съемки четырехсерийной военной драмы "Живой", в основу которой легла реальная история командира батальона спецподразделения ГУР "Артан" Руслана Финчука с позывным "Хохол".

Осенью 2023 года он, спасая побратимов, попал в тыл позиций врага. Все считали его погибшим, но он выжил и вернулся к своим. "Хохол", раненый, без еды и воды, ползком пробирался к своим через минное поле, под прицелом вражеских дронов и снайперов. Этот путь длился трое суток.

Спецназовец множество раз был на грани жизни и смерти. Только сила духа, чувство долга и любовь к жене, чье незримое присутствие он чувствовал рядом с собой, позволили ему не сдаться и выжить.

Эта история облетела украинские и мировые СМИ и вдохновила канал 2+2 на создание сериала о герое, его несокрушимости и жажде жизни.

"Руслан Финчук был привлечен к созданию ленты, активно и подробно консультировал нас при написании сценария, обращая внимание на детали, не известные для гражданских. Мы действительно глубоко погрузились в работу разведчиков, которая кажется неочевидной для рядового украинца, но которая решает многое в этой войне. Эти люди - настоящие супергерои. И мы счастливы, что можем этой лентой рассказать больше об их работе, о героизме и его цене, а также вдохновить его примером других. В самые тяжелые времена, когда отчаяться и опустить руки значительно проще, чем бороться дальше, когда иллюзий о быстрой победе больше нет, когда сотни тысяч мужчин и женщин держат фронт, а сотни тысяч их любимых ждут их домой - лучшее, что можем сделать мы - дать надежду", - говорит продюсер ленты Татьяна Шулика.

Главного героя сыграл актер театра и кино Андрей Исаенко. Он признался, что был глубоко поражен историей разведчика, много читал о его невероятном спасении. В ленте также снимаются Александр Зарубей и Андрей Фединчик, которые защищают страну, Евгений Ламах, Дмитрий Рыбалевский, Элеонора Кравченко, Ренат Сеттаров и другие.

В съемках участвуют военные, как консультанты, которые вместе с Русланом Финчуком были на задании, после которого он оказался в ловушке врага. В ленте используются их реальные позывные.

Сериал снимает 1+1 Продакшн_fiction по заказу канала 2+2. Лента создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссер ленты: Сергей Сторожев, Алексей Есаков.

Оператор: Максим Мельник.

Автор сценария: Тамара Грантовская.

Продюсеры: Сергей Кизима, Татьяна Шулика, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко.

Премьера ленты запланирована на следующий год.

