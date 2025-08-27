Для получения желаемого вкуса можно сочетать разные сорта яблок.

Повара и кондитеры любят использовать в кулинарии самые разные яблоки, но сорт "Гренни Смит" является фаворитом за его терпкий вкус и способность сохранять текстуру после запекания, пишет EatingWell.

Этот кисловатый, ярко-зелёный сорт яблок, открытый в Австралии в 1868 году женщиной по имени Мария Энн "Гренни" Смит, стал широко популярен благодаря своей способности сохранять текстуру при приготовлении и отличному хранению. Он остаётся хрустящим и ароматным круглый год, в то время как некоторые другие сорта со временем становятся мучнистыми.

Шеф-повар Лорен Уилсон рассказала порталу, что в своих рецептах очень часто использует соединение трех сортов яблок, которому ее научил отец: пикантных зелёных яблок "Гренни Смит", кисло-сладких и сочных яблок "Пинк Леди" и нежных, сладких яблок "Фуджи",

"Мне нравится абсолютная терпкость "Гренни Смит", — пояснила Уилсон.

С ее мнением согласен шеф-повар Крис Пиро ,который любит использовать яблоки сорта "Гренни Смит" в своём яблочном тарт татене. "Я ищу яблочный вкус", — отметил он. "В "Ред Делишес" его нет. Гренни Смит — пикантный и кислый".

Поскольку яблоки сорта Гренни Смит имеют более кислый вкус, многие шеф-повара поступают так же, как Уилсон: они сочетают разные сорта яблок, чтобы получить желаемый вкус.

Например, кондитер Эшли МакКуин любит смешивать в своих десертах три сорта яблок: "Гренни Смит", "Джинджер Голд" и "Кортленд". "Если вы хотите получить приятную текстуру яблочного десерта, возьмите любой из этих трёх", — посоветовала она. "Макинтош просто развалится".

Пиро, со своей стороны, считает, что яблоки сорта "Хани Крисп", идеально дополняют "Гренни Смит", хотя он также предпочитает "Брейберн" и "Пинк Леди". "Я смешиваю и подбираю, чтобы сбалансировать кислотность и вкус", — сказал он.

