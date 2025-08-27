По его словам, необходимо, чтобы все молодые люди прошли соответствующее обучение.

Для того, чтобы победить в войне, нам нужно объединить все внутренние силы, необходима мобилизация с 18 лет - и девушек, и парней, считает командир батальона Днепр 1 Юрий Береза.

"Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней - это вопрос выживания нашего государства. Абсолютная мобилизация всех. Я всегда привожу пример Израиля. Там даже не стоит вопрос о призыве, об обязательной военной службе молодых людей. Кто сбежал за границу, тот не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам быть гражданами", - отметил он в эфире "Киев24".

По словам военного, необходимо, чтобы все молодые люди, не только ребята, но и девушки, прошли соответствующее обучение.

"Я не говорю о том, что 18-летних надо бросать на 1400 км фронта. У нас есть достаточно много бригад, которые выполняют задачи на западе, на севере и на юге, где не ведутся боевые действия. У нас достаточно много учебных частей. Для того, чтобы победить в этой войне, для того, чтобы отстоять независимость для того, чтобы остаться нацией с государством, а не нацией изгнанниками, нам надо объединить все внутренние силы", - подчеркнул Береза.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обновило правила пересечения государственной границы во время действия режима военного положения. Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили беспрепятственно пересекать границу.

"Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста", - подчеркнула премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за рубежом. "Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", - добавила она.

