Эксперты призывают туристов внимательно относиться к тому, что они пьют в других странах.

Некачественная вода, которую многие туристы опрометчиво употребляют в других странах, может испортить им весь отпуск. Речь идет как о водопроводной воде из-под крана, так и о воде из природных источников.

Как рассказала в комментарии USA Today американка Элисон Чедвик, во время ее недавней поездки в Словению одна из ее попутчиц рискнула выпить воду из знаменитого озера Блед, и в результате это испортило ей всю поездку.

"Ее тошнило несколько дней. Никогда не пейте воду из природного источника, например, из озера", – вспоминала Чедвик.

С ней соглашаются и профильные эксперты, которые призывают туристов быть осторожными с тем, какие жидкости они пьют во время путешествий.

"Это особенно актуально в развивающихся странах и странах с ограниченными ресурсами, где соблюдение правил гигиены может быть сложно гарантировать", – пояснил главный врач AXA Partners North America Кай Глушак.

"Когда вы путешествуете за границу, одним из важнейших факторов является качество водопроводной воды. В то время как некоторые страны обеспечивают безопасную питьевую воду для жителей и гостей, другие представляют значительный риск для здоровья", – добавил представитель Global Rescue Билл Макинтайр.

Издание напоминает, что Всемирная организация здравоохранения регулярно обновляет карту стран с безопасной питьевой водой. Но это касается не только воды, ведь лед, свежевыжатые соки и даже коктейли могут стать причиной проблем.

"В жаркий день я купила свежевыжатый фруктовый сок с уличного лотка. Он был восхитительным на вкус, пока я не поняла, что лед, вероятно, сделан из водопроводной воды. Двенадцать часов спустя я свернулась калачиком в своем гостиничном номере, борясь с ознобом и спазмами желудка", – поделилась печальным опытом во время отдыха в Мексике дипломированная медсестра из Финикса Анника Кариниеми.

Кроме того, по словам экспертов, почти всегда проблемы на отдыхе туристам создает алкоголь. Во-первых, в жарком климате алкогольные напитки могут обезвоживать.

"Он также может усугубить симптомы и вызвать серьезные проблемы, такие как панкреатит, особенно в сочетании с употреблением большого количества жирной пищи. Мой совет – употреблять его умеренно", – отметил главный операционный директор Medjet Джон Гоббельс.

Также алкоголь может серьезно повлиять на способность туриста здраво мыслить, из-за чего он рискует стать жертвой мошенничества или ограбления, или, что еще хуже, оказаться в тюремной камере.

Впрочем, если турист все же отравился на отдыхе, существует ряд правильных мер, которые помогут быстрее прийти в норму:

Пейте много воды: обезвоживание – самый большой риск. Здесь помогут бутилированная вода, электролитные напитки или прозрачные бульоны.

Принимайте безрецептурные лекарства: впрочем, противодиарейные препараты стоит использовать умеренно.

Вызовите врача: если симптомы серьезные – например, высокая температура, стул с кровью или обезвоживание – обратитесь к врачу. "Не ждите, пока вы будете слишком слабы для путешествия", – предупредил Гоббелс из Medjet.

Соберите дорожную аптечку: туда следует положить противодиарейные средства, регидратационные соли и любыми рецептурные препараты, которые могут вам понадобиться.

Опасность алкоголя на отдыхе

Как сообщал УНИАН, ранее туристов призвали быть осторожными с алкоголем на отдыхе в ряде стран из-за опасности отравления метанолом. В частности, в зону риска попали Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Турция.

Тем временем, путешественников, посещающих Мальту, предупредили о значительном риске, связанном с тем, что преступники там нередко подсыпают наркотики в еду и напитки, чтобы потом ограбить своих жертв.

