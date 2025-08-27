Фильм с Полом Мескалем и Джесси Бакли в главных ролях выйдет в прокат в конце 2025 года.

Кинокомпания Focus Features показала первый трейлер исторической драмы "Хамнет" (Hamnet) от оскароносного режиссера Хлои Чжао, которая станет ее первой за четыре года работой после довольно противоречивых "Вечных" для Marvel.

Фильм рассказывает вымышленную историю из жизни знаменитого английского драматурга 16 века Уильяма Шекспира, фокусируясь на трагическом событии в его семье – смерти единственного 11-летнего сына Хамнета. Под влиянием горя Шекспир создает классическую пьесу "Гамлет".

Шекспира в фильме сыграл ирландский актер Пол Мескаль ("После солнца", "Все мы незнакомцы", "Гладиатор II"), а образ жены писателя Агнес воплотила его соотечественница Джесси Бакли ("Незнакомая дочь", "Мужской род", сериалы "Чернобыль", "Фарго").

Также в ленте задействованы Джо Алвин ("Фаворитка", "Виды доброты", "Бруталист") и Эмили Уотсон ("Эквилибриум", "Мелочи жизни", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество").

Мировая премьера "Хамнета" состоится уже в сентябре 2025 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Между тем, в американский прокат он должен выйти 27 ноября 2025 года, а в остальных странах мира – после 12 декабря. Покажут ли ленту в Украине, пока неизвестно.

Хлои Чжао – чем известна

Американский режиссер китайского происхождения Хлои Чжао прославилась на весь мир в 2020 году благодаря своей социальной драме "Земля кочевников", которая рассказывала о жизни людей, потерявших жилье и вынужденных кочевать по Западу США в домах на колесах, перебиваясь временными заработками.

Триумф ленты начался с Венецианского кинофестиваля в сентябре 2020 года, где "Земля кочевников" получила три награды, включая "Золотого льва". Кульминацией же успеха фильма стала победа в трех номинациях на "Оскар-2021", включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Для Чжао это была вторая полнометражная работа после независимой драмы "Песни, которым научили меня мои братья" (2015) и неовестерна "Наездник" (2017), которые также имели богатую фестивальную историю и положительные отзывы критиков, но были менее заметны для широкой аудитории.

После успеха "Земли кочевников" Чжао попробовала свои силы в высокобюджетном кино, сняв супергеройский фильм "Вечные" 2021 года из киновселенной Marvel, одну из главных ролей в котором сыграла Анджелина Джоли. Однако лента получила смешанные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

