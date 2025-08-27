Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий.

Сегодня, 27 августа, правительство приняло важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций в Украину. Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Конкурс на участке "Добра". Начинаем конкурс на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области", - отметила премьер.

По ее словам, участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий. Она подчеркнула, что правительство ожидает инвестора, который обеспечит не только добычу, но и развитие производств с добавленной стоимостью в Украине.

Следующими шагами будет публикация объявления в течение двух месяцев, три месяца для приема заявлений, а дальше определение победителя.

Соглашение о недрах с США - главные новости

1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, которое предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления Украины. Согласно этому соглашению, предполагается равноправное партнерство двух государств. Фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса. При этом Украина и в дальнейшем будет контролировать недра.

В июне депутаты одобрили изменения в бюджетный кодекс, которые были необходимы для имплементации минеральной сделки с США.

В июле Свириденко сообщила, что Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевый участок "Добра" в Кировоградской области. Таким образом он может стать первым проектом в рамках реализации соглашения о минералах между Украиной и США.

