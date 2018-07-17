Конгресс США выразил готовность рассмотреть новые санкции против России
Спикер Палаты представителей США Пол Райн заявил, что готов рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России.
Райан подтвердил свою поддержку выводам разведслужбы США о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в 2016 году, сообщает Reuters.
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Выступая перед журналистами на следующий день после встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, Райан сказал, что если комитеты Конгресса считают, что нужны дальнейшие санкции в отношении России, он будет «более чем счастлив рассмотреть их».
«Россия — угрожающее правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности», — сказал он.
Как сообщал УНИАН, 13 июля в США 12 сотрудников российской разведки обвинили в совершении хакерских атак на ресурсы Демократической партии во время проведения президентской избирательной кампании в 2016 году.