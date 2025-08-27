Артистка спела в непривычном для себя стиле.

Сегодня, 27 августа, одна из самых известных украинских певиц Джамала празднует свой день рождения. Артистка отмечает свое 42-летие.

В честь праздника Джамала решила сама сделать подарок своим поклонникам и в очередной раз порадовать своим творчеством. Она выпустила песню Zorya в дуэте с исполнителем Raja.

Как признается сама певица, она больше любит дарить подарки, чем их получать, поэтому неудивительно, что у нее возникло желание сделать такой сюрприз. Также именинница отметила, что давно не выпускала новых треков, поэтому праздник стал прекрасным поводом для премьеры долгожданного хита.

"Это была моя идея - выпустить "Зорю" именно в день рождения. Мои слушатели всегда хотят меня поздравить, а я, наоборот, обожаю делать подарки. Все, кто меня хорошо знает, это подтвердят. Поэтому я решила подарить что-то в ответ - ведь новых синглов давно не было. Сейчас я работаю над большим альбомом из двух частей, и этот трек - как маленький подарок, своеобразное предисловие к большой работе", - рассказала Джамала в комментарии для Cosmopolitan.

Новая работа Джамалы и Raja получила символическое название Zorya и является "искренним посланием надежды для всех, кто переживает сложные времена". В песне сочетается сразу несколько музыкальных стилей, среди которых техно, рейв, хаус и этно.

"Хотя это не первый мой эксперимент с электронным звучанием, но именно прогрессив транс - впервые. Это мой первый трек в таком стиле и первое сотрудничество с Raja. Мне очень понравилась эта аллюзия на народную песню, мелодика, которая будто цитирует что-то близкое и родное. И, конечно, сам фольклорный элемент зари как символа надежды меня очень зацепил", - прокомментировала релиз артистка.

Напомним, что в День Независимости Украины Джамала получила престижную награду - Орден княгини Ольги III степени.

