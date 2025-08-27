Wytiwx сумел разогнать чип на 13 МГц больше, чем прошлый рекорд.

Китайский оверклокер wytiwx установил новый мировой рекорд частоты процессора, разогнав Intel Core i9-14900KF до 9,130.33 МГц с использованием жидкого гелия. Результат официально подтверждён HWBot.

Для достижения стабильности на таких экстремальных частотах wytiwx подал 1,388 В на процессор. Жидкий гелий позволил выдержать высокое напряжение и поддерживать работу чипа на этих гигантских оборотах.

Wytiwx превзошёл предыдущий рекорд, установленный Core i9-14900KS, на 13 МГц, показав, что разгон Raptor Lake может продолжать удивлять даже в условиях почти потолочного предела частоты.

Для такого эксперимента оверклокер собрал ПК на материнской плате Asus ROG Maximus Z790 Apex, с памятью Corsair Vengeance DDR5 объёмом 32 ГБ, разогнанный до DDR5-5744 и блоком питания Corsair HX1200i.

Ранее мы рассказывали, что оверклокер поставил новый рекорд по разгону оперативной памяти, достигнув частоты в 6403 МГц. Прежний рекорд продержался всего 1 день.

Кроме того, процессор Ryzen 7 9800X3D смогли разогнать до впечатляющих 6.7-6.9 ГГц. В стоке процессор работает с частотой в 4.7 ГГц, а в режиме буста - 5.2 ГГц

