Уже завтра этот антициклон будет влиять на нашу страну.

В Украину идет жара. Уже завтра, 28 августа, антициклон Mareike сделает погоду сухой и солнечной. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер изменит направление и, соответственно, температура воздуха начнет повышаться.

"28-го августа в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+29 градусов, на юге и западе местами до +30, на Сумщине и Черниговщине +20...+23 градуса", - прогнозирует Наталка Диденко.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 28 августа также предполагается сухая солнечная и теплая погода с температурой воздуха около +25 градусов.

В дальнейшем в Украине станет еще теплее, говорит Наталка Диденко.

"А в течение пятницы, субботы и воскресенья, 29-31 августа, практически повсеместно ожидается жара до +28...+32 градусов, на юге и востоке в отдельных районах до +32...+34 градусов", - предупредила она.

О том, что в конце лета температура в Украине значительно повысится, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в ближайшие дни в ряде областей температура повысится до +35° и даже +37°. До конца недели будет преимущественно сухо, только уже на выходных в западных областях, а также на севере есть вероятность кратковременных грозовых дождей.

