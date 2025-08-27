Рассказываем, чем известны Теремки и откуда взялось это название.

Украинская столица поделена на 10 районов. Они включают в себя разную историческую местность и жилые массивы. Теремки - один из самых известных среди них.

На каком берегу Теремки и какова их история возникновения - далее в материале.

Теремки - какой район Киева и что важно знать

Как писал в 1864 году краевед Лаврентий Похилевич, одно из первых упоминаний Теремков встречается в Ипатьевской летописи (1150 год). Там рассказывалось про урочище Теремец, которым владело местное духовенство.

Видео дня

Важно отметить, что эта историческая местность всегда считалась Киевом - частью Голосеевского района столицы. Жилой массив Теремки начали возводить в 1960-х годах для ученых и других людей, которые работали в Институте кибернетики. Из-за этого Теремки даже называли "Силиконовым плато".

Планировалось создать компактный "городок ученых", в котором была бы современная планировка, зеленые зоны, детсады и школы. Однако большие планы остались на бумаге.

На данный момент нет единой версии, откуда взялось название "Теремки". Некоторые считают, что его придумали сами жители, которые в шутку называли свои дома "теремками", а спустя время название прижилось.

Согласно другой истории, топоним уходит корнями во времена Киевской Руси. Якобы когда-то на этой территории были усадьбы знати из дерева - терема. Однако подтверждений этой версии также нет.

Современные Теремки

Отдельно стоит упомянуть урочище Теремки. Это часть Национального природного парка "Голосеевский". Там очень много старых деревьев, некоторым из которых сотни лет. Недавно киевляне собрали тысячи голосов под петицией, в которой требуют защитить этот участок парка от незаконной застройки.

Отмечалось, что там растут краснокнижные виды флоры, остатки древнего леса дубов и грабов, а также проходит коридор миграции мелких животных и птиц.

Нынешние Теремки условно делят на две части:

первая - ближе к станции "Ипподром" и проспекту Глушкова;

вторая - возле ул. Ак. Заболотного и Одесской площадью.

Важной вехой стал день, когда открылось метро Теремки. Ведь благодаря ему местные жители теперь быстрее добираются до других районов города, включая центр Киева.

Метро Теремки открыли 6 ноября 2013 года. В сутки станция обслуживает около 28 тысяч человек. В целом, сложно сказать, сколько людей живет на Теремках. По разным оценкам количество населения колеблется от 58 тысяч до 80 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: