Удивительное село в Украине привлекало режиссеров мирового уровня.

Наша страна богата красивыми локациями - на территории Украины множество памятников архитектуры, объектов, попавших в список наследия ЮНЕСКО, да и просто удивительных мест. Одно из таких - село Бучак в Черкасской области, которое прославило не только уникальное озеро Бучак, но и некоторые исторические факты.

Чем знаменито село Бучак - озеро, известные режиссеры и труднодоступность

Село Бучак находится в Черкасской области, на берегу Каневского водохранилища. До ближайшего более-менее крупного населенного пункта - города Канева - всего 13 км пути. По состоянию на 2007 год в селе проживало 15 человек.

По данным института археологии НАН, Бучак - уникальное село, так как в его окрестностях удалось найти следы четырнадцати поселений, пяти городищ и двух могильников. Эти находки представляют собой практически все археологические культуры, известные на территории Среднего Поднепровья. По данным ученых, возраст памяток - от Трипольской культуры до казачества, и аналогов на Поднепровье Бучакскому арехологическому комплексу нет.

Более того - с селом связана интересная легенда. На северной окраине, возле урочища Гребеней, стоит гидрологическая памятка природы под названием "Рожена криниця". Историки говорят, что якобы в IX веке киевские князья Святослав, Игорь и Владимир, будучи в этих местах, остановились возле источника, чтобы попить воды. Встретила их местная красавица Рожена, а затем провела в долгий путь. В ее честь и назвали исторически значимое место.

Что касается названия села, то самый популярный вариант ссылается на тюркские корни топонима, где "бучак" - это "буджак", что значит "угол", который намекает на крутые повороты русла Днепра.

Уже в XX веке, при СССР, в селе был колхоз и кирпичный завод, а с 70-х годов в Бучак на отдых приезжала творческая интеллигенция. В рядах отдыхающих были и известные режиссеры, которые выбрали локацию для съемок своих картин. Так, Довженко в Бучаке снял "Поэму про море", Параджанов - "Украинскую рапсодию", а Тарковский - "Иваново детство". В 2014-м году украинский режиссер Олег Черный в своей кинематографической работе "Голливуд на Днепром. Сны из Атлантиды" рассказал удивительную историю села.

Стоит ли ехать на озеро Бучак - отдых или испытание

Есть еще одна достопримечательность в селе Бучак - Голубое озеро. Благодаря ему, по большей части, село считается таким живописным, потому что водоем окружают леса и крутые склоны. Озеро Бучак появилось, когда в 80-х годах начали строить Каневскую ГАЭС. Согласно проекту, 85 домохозяйств и 7 муниципальных зданий должны были быть перемещены, а это было, на тот момент, все население Бучака.

Пока ГЭС строили, жителей села расселили, сам населенный пункт частично разрушили, как и гору Лысуху с археологическими памятками на ней, как и густой лес, который пришлось выкорчевать. В итоге стройку остановили сначала из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, а потом, в 90-х, из-за нехватки денег. В период с 2000 до 2010 года строительство хотели возобновить, но экологи были категорически против. Аргументировали это радиационным заражением местности вниз по течению и непредсказуемостью геологических последствий.

В итоге нижний котлован недостроенной ГАЭС превратился в озеро Бучак или Голубое озеро. Вода в него поступает из источников со дна, поэтому водоем самоочищается, и давно уже стал излюбленным местом для туристов. Более того - вода там действительно очень чистая, можно даже ловить рыбу и купаться.

Главная проблема заключается в том, где находится озеро Бучак, потому что добраться к нему непросто. Вам необходимо доехать до Канева, а там пересесть на машину, потому что общественный транспорт в Бучак не ходит. На машине по трассе Р19 нужно двигаться мимо сел Бобрица и Студенец и, не доезжая до села Бучак на развилке повернуть направо.

