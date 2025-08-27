В условиях войны Кремль еще больше усилил контроль над огромной энергетической отраслью страны.

Американская корпорация ExxonMobil ведет тайные переговоры с российской компанией "Роснефть" по возобновлению разработки нефтяного месторождения "Сахалин-1", пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, высокопоставленный руководитель ExxonMobil обсудил реализацию этого вопроса, если правительства США и России дадут "зеленый свет" в рамках мирного процесса в Украине.

Возглавлял переговоры старший вице-президент Exxon Нил Чепмен. Также гендиректор компании Даррен Вудс обсуждал возможное возвращение Exxon в Россию с Дональдом Трампом.

Видео дня

По информации издания, переговоры активизировались в январе этого года, после инаугурации Трампа. В феврале Чепмен и генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, который находится под санкциями США, провели закрытую встречу в столице Катара. Сечин близкий соратник Путина и находится под санкциями США, что означает, что американцам запрещено иметь с ним дела без лицензии Министерства финансов, которую получила Exxon.

Отмечается, что когда состоялся саммит на Аляске Путин подписал указ, который устраняет одно из препятствий для возвращения Exxon, позволяя иностранным компаниям владеть акциями российской фирмы, управляющей "Сахалином" после ухода Exxon.

Возвращение компании, вероятно, будет зависеть от условий, которые предложит Россия. Exxon стремится компенсировать убытки от ухода с Сахалина. В то же время, если компания вернется, то столкнется с другой средой для ведения бизнеса.

Российская экономика замедлилась под давлением санкций, высоких процентных ставок и инфляции. Конфискация активов государством - обычное дело. Таким образом в условиях войны Кремль еще больше усилил контроль над огромной энергетической отраслью страны.

Мирные переговоры - последние новости

По данным агентства Reuters, во время переговоров, состоявшихся в этом месяце с целью достижения мира в Украине, официальные лица США и РФ обсудили несколько энергетических соглашений. Таким образом, Москву пытались стимулировать прекратить войну в Украине, а Вашингтон - ослабить санкции.

27 августа спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

Вас также могут заинтересовать новости: