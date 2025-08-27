Ранее музыкант собирал деньги "на психиатра" для депутата.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя подал в суд на народного депутата Марьяну Безуглую.

"Я делюсь этим впервые - мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации о том, что я якобы фейково мобилизовался и не служил. Безуглая будет нести за это ответственность в суде", - рассказал он в интервью OBOZ.UA.

Также Тополя сообщил, что собранные средства для помощи Безуглой, будут перенаправлены на поддержку детей погибших побратимов из 130-го батальона.

"Мы направили ей несколько официальных писем о распределении средств, которые собирались на ее диагностику и потенциальное лечение. Она ответила, что хочет потратить эти средства на другие нужды. В ответ мы объяснили, что это было бы мошенничеством с нашей стороны, поскольку целью сбора была именно ее диагностика и лечение, а альтернативно - поддержка детей погибших собратьев из 130-го батальона. Поскольку она отказалась от обследования и возможного курса лечения, мы сообщили, что средства будут направлены именно на поддержку детей погибших, как это было заявлено при сборе".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Тарас Тополя собрал Марьяне Безуглой "на психиатра" ₴500 тысяч и публично обратился к ней.

