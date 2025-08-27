Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 27 августа, снизился на 8 копеек и составляет 41,57 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,97 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне - 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 27 августа, подешевел на 24 копейки - до 48,54 гривни.

Нацбанк установил на 27 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,27 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 20 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 2 копейки - до 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Курс евро к гривне сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 48,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

