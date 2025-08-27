Высокие температуры будут фиксироваться почти по всей стране вплоть до середины следующей недели и даже дольше.

Жаркая погода в Украине продлится около недели, а на юге еще дольше. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Ослабление жары, ориентировочно, предполагается с 4-го сентября, на юге с 7-8 сентября", - сообщила эксперт по погоде.

Также она опубликовала предварительный прогноз на 1 сентября. По данным Наталки Диденко в начале осени в Украине будет преимущественно сухо, лишь на западе страны пройдут локальные кратковременные дожди. В северных и западных областях ожидается кратковременное послеблення жары до +26...+29 градусов, в центре и на юге разогреет до +28...+33, а на востоке будет жара до +32...+35 градусов.

Погода в Украине - прогноз

В Украине в ближайшие дни температура постепенно будет расти, поэтому конец лета окажется жарким, а наша страна станет одной из самых теплых в Европе. Об этом ранее сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Холодный фронт, который еще недавно принес прохладу, уже отходит, и снова возвращается настоящая летняя погода.

Сегодня днем, по прогнозу Диденко, ожидается от +22 до +27 градусов, лишь на севере будет немного прохладнее - около +19...+22.

Дождей почти не предвидится, лишь местами на Черниговщине возможны осадки.

В столице также будет царить сухая и теплая погода, столбики термометров поднимутся до +22.

Синоптик добавляет, что в дальнейшем в стране ожидается дальнейший рост температуры - во второй половине недели установится настоящая жара, а солнца будет достаточно.

