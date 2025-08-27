Европейские чиновники предполагают, что основное препятствие для гарантий безопасности Украине преодолено.

Президент США Дональд Трамп, похоже, меняет свою позицию и готов участвовать в защите мира в Украине вместе с коалицией стран Европы, пишет Financial Times.

В последние дни представители Министерства национальной безопасности и обороны США сообщили своим европейским коллегам, что Америка может предоставить западным войскам, участвующим в гарантиях безопасности, средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, структуры управления и критически важные системы, необходимые для обеспечения воздушной безопасности Украины - это крайне серьёзное изменение позиции, отмечает издание.

По словам чиновников, Трамп также осознал, что его цель – достижение мира – и стремление к Нобелевской премии мира – требует вклада Америки в обеспечение его устойчивости. Обещание Европы увеличить расходы на оборону до 5% ВВП также обеспечило континенту доверие в Белом доме, добавляют они.

При этом, по словам чиновников, примерный план гарантий безопасности может быть представлен "в ближайшее время".

В то же время многое ещё предстоит решить, в частности, какие европейские страны отправят и сколько войск в потенциально опасные зоны, и согласится ли Путин. отмечает FT:

"Мирное соглашение всё ещё не достигнуто, и решение о реализации гарантий безопасности ещё далеко. Однако европейские чиновники с осторожным оптимизмом полагают, что ключевое препятствие — нежелание Трампа оказать помощь — преодолено".

При этом представитель Белого дома заявил, что президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами в целях проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне, при этом подчеркнул, что "дальнейшие публичные переговоры по этим вопросам не отвечают национальным интересам".

Гарантии безопасности для Украины

Издание WSJ писало, что жители Европы крайне сккептически относятся к плану отправки европейских миротворцев в Украину в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

При этом европейские чиновники говорят, что сложно убедить общественность в необходимости любого развертывания без чёткого заявления США о том, что европейские войска будут иметь поддержку. Несмотря на бурную дипломатическую деятельность последних нескольких недель, до сих пор нет ясности в том, что США готовы предоставить.

