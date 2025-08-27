Выберите один из трех элементов и узнайте, насколько вы лживы в повседневной жизни.

Личностные тесты - это простые и доступные каждому задания, которые помогают нам лучше понять себя и разобраться в своих чувствах. Они основаны на интуиции - подсознательно мы делаем выбор, отражающий нашу индивидуальность.

Предлагаем вам пройти психологический тест, который покажет склонность ко лжи в повседневной жизни. Пройти его очень просто - достаточно лишь выбрать одну их трех картинок.

Тест на лживость по элементам

На трех изображениях показаны различные стихии. Среди них нужно отметить одну, на которую указывает внутреннее чутье. Сделанный выбор укажет, считают ли вас лжецом другие люди.

Вода

Этот элемент выбирают люди с переменчивой натурой. Большую часть времени вы кажетесь очень честной личностью с четкими моральными убеждениями. Но, чтобы избежать проблем или получить выгоду, готовы прибегнуть ко лжи.

Если вы и лжете, то о серьезных вещах и по важным причинам. Вы не склонны привирать по пустякам.

Огонь

Тест на лжеца характеризует вас как надежного, кристально чистого человека. Знакомые знают, что вам можно доверять. К вам часто обращаются за помощью в разрешении спора, как к беспристрастному судье.

Вы выбираете сказать правду, даже если она может быть неприятной для окружающих. Порой ваша прямолинейность ранит близких.

Дерево

В обществе вы имеете репутацию лжеца, словам которого не стоит полностью верить. Вы не всегда держите данное слово и можете соврать даже в той ситуации, когда это не имеет значения.

У вас есть склонность к мелкой лжи, приукрашиванию и скрыванию правды. Порой вы сами себе не можете объяснить, зачем солгали. Возможно вам страшно быть искренними с окружающими.

