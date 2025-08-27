В будущем предприятие сможет изготавливать примерно 350 тысяч снарядов в год.

Немецкая Rheinmetall открывает крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов, поскольку Берлин готовится расширить свои военные возможности. Открытие предприятия происходит на фоне активизации дискуссий о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Rheinmetall начал строительство в начале 2024 года. Открытие планировалось на позднюю весну или раннее лето этого года, но сроки сдвинули.

Ожидается, что завод будет иметь мощность до 350 тысяч снарядов в год после выхода на полную мощность с 2027 года. Предприятие состоит из двух зданий: одно будет производить 155-мм артиллерийские снаряды, а другое загружать и упаковывать продукцию.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн евро. На предприятии будет создано более 500 рабочих мест. С 2026 года на заводе планируют начать производство реактивной артиллерии.

Инфраструктура компании по производству 155-мм боеприпасов охватывает несколько европейских стран. Например, Rheinmetall имеет заводы в Испании и Венгрии. Известно, что компания хочет открыть завод по производству боеприпасов в Болгарии.

В Украине, где концерн уже имеет центр по ремонту танков, также планируется завод по производству боеприпасов. В то же время в Rheinmetall сообщают, что проект задерживается из-за бюрократии. Известно также, что для реализации планов требуется дополнительное финансирование.

Недавно в Украине упростили производство боеприпасов. В правительстве устранили административные барьеры для производителей, что должно позволить предприятиям, которые оснастят необходимыми технологиями и компетенцией, оперативно развернуть производство.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что отечественный военно-промышленный комплекс способен производить существенно больше оружия, чем выпускают сейчас.

