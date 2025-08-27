Отмечается, что в руках президента США есть мощное "оружие" против России.

Президент США Дональд Трамп пытается заставить Владимира Путина прекратить войну против Украины. В руках Вашингтона находится рычаг давления на Москву, который еще не задействован в полной мере.

Издание Atlantic Council пишет, что на данный момент главная задача США - укрепить переговорную позицию Запада и создать больше рычагов влияния, чтобы положить конец войне в Украине. Введение санкций в отношении российской нефти, как против Ирана, немедленно нарушит поступление нефтяных доходов в Москву. С истощением Национального фонда благосостояния РФ у Путина не останется другого выбора, кроме как вести переговоры о прекращении войны.

Кроме того, введение вторичных санкций в отношении российской нефти заставит Индию, Китай и других покупателей соблюдать санкции США или рисковать потерей доступа к глобальной финансовой системе. Лицензии и исключения могут быть использованы для смягчения непреднамеренных последствий, а увеличение добычи ОПЕК+ компенсирует потерю российской нефти на рынке.

В обмен на мирное соглашение и гарантии безопасности для Украины западные лидеры могут предложить отменить ограничения, что позволит вернуть российскую нефть на рынок и спасти экономику РФ от разрухи.

Мирное соглашение должно включать отказ Москвы от претензий на территорию Украины, возвращение украинских детей и военнопленных, отказ от судебных исков против западных компаний, соблюдающих санкции, принятие финансовых обязательств по восстановлению украинских территорий, согласие на развертывание в Украине европейских сил сдерживания.

Чтобы усилить давление на Кремль, Министерство финансов США может устранить разрыв между санкциями Вашингтона и Брюсселя против "теневого флота". Кроме того, ведомство может наложить санкции на российские нефтяные компании, включая "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть", которые в настоящее время подпадают под ограничения, но не подпадают под первичные санкции со стороны США, а также ударить по российским судам вне "теневого флота", портам, портовым операторам и поставщикам услуг.

Помимо этого, Минфин США может применить существующие санкции к нефтяным компаниям и производителям, как дочерняя компания "Газпрома" "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Применение санкций включает вторичные санкции в отношении иностранных финансовых учреждений, участвующих в сделках с российской нефтью и нефтепродуктами.

С начала полномасштабного вторжения на Россию было наложено рекордное количество международных санкций. Определенный эффект они произвели, усложнив агрессору жизнь, однако не остановили его.

Газета The New York Times писала, что причина заключается в том, что большинство санкций мелочные, а главное, что до сих пор не сделали, - не перекрыли поток валюты в Россию.

Европейский Союз разрабатывает новые санкции, направленные на усиление давления на слабую военную экономику России, но они не ограничат продажу российских энергоносителей.

