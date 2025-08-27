Премьера мини-сериала состоится уже 26 сентября 2025 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал первый трейлер своего нового мини-сериала "Савант" (The Savant), снятого в жанре "криминальный триллер".

Проект вдохновлен реальной историей под названием "Возможно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдет?", опубликованной в журнале Cosmopolitan в августе 2019 года. Главная героиня – женщина, известная как "Савант", которая проникает в онлайн-группы ненависти с целью предотвратить масштабные публичные атаки.

Главную роль в сериале исполнила оскароносная американская актриса Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Багровый пик", "Оно 2", "Марсианин", "Глаза Тамми Фей").

Также в шоу задействованы Ннамди Асомуга ("Хороший медбрат"), Пабло Шрайбер (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Американские боги", "Защищая Джейкоба", "Halo"), Дагмара Доминчик ("Присцилла", сериалы "Наследники", "Черный кролик") и другие.

Шоураннером сериала выступила драматург Мелисса Джеймс Гибсон, которая до этого также работала над такими хитами, как "Карточный домик" и "Анатомия скандала".

Премьера мини-сериала состоится уже 26 сентября 2025 года. Он будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно. Остальные будут показывать по одному раз в неделю, с финалом 7 ноября.

