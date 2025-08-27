Бывшие супруги уже получили свидетельство о расторжении брака.

Певица Юля Юрина объявила, что официально развелась с мужем, креативным продюсером и сценаристом Владом Байдуном, после 10 лет супружеской жизни. Подробности она рассказала в Threads.

По ее словам, 26 августа они получили свидетельство о расторжении брака. Юрина также поделилась, в каких отношениях осталась с уже бывшим мужем.

"Я была 10 лет в браке, мы очень ласково разошлись, норм общаемся, подали на развод, сегодня получили свидетельство о расторжении брака", - написала она.

Также певица добавила, что после того, как объявила о разводе в соцсетях, "куча" женщин ее поддержали, а вот мужчины - "проклинают".

Напомним, ранее УНИАН писал, что участница шоу "Голос країни" Юля Юрина не могла получить украинское гражданство и боялась везвращаться в Россию.

Она отмечала, что в связи с этим ей нет пути на телевидение и радио, а также не может выезжать за границу, чтобы продвигать украинскую культуру.

Также певица рассказывала, как ее травили из-за лишнего веса.

