Как пишет издание, таким образом стороны конфликта пытаются получить преимущество вне фронта.

Во время того, как мировые лидеры пытаются начать мирные переговоры, энергетическая война между Украиной и РФ набирает обороты, ведь каждая сторона пытается ослабить позиции другой во время дипломатических встреч. Об этом пишет The New York Times.

Только в этом месяце украинская армия заявила о по меньшей мере 10 атаках на российские нефтяные объекты. По словам аналитиков, эти удары временно вывели из строя до 1/6 части нефтеперерабатывающих мощностей РФ, а цены на бензин резко повысились.

"Со своей стороны, российские войска усилили атаки на ключевые украинские газовые и нефтяные объекты, что увеличило опасения относительно дефицита зимой", - подчеркнули в материале.

В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в течение последних 10 ночей было повреждено 20 энергетических объектов, среди которых электрические подстанции, нефтеперерабатывающие заводы и тепловые электростанции.

Как отметил народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин, этот период стал одним из самых интенсивных за время войны.

"После периода относительного затишья весной "энергетическая война вернулась", - сказал он.

В NYT добавили:

"Обе стороны уже давно нацелились на энергетические объекты, чтобы нанести ущерб вдали от линии фронта, которая часто находится в тупике, но такие удары не смогли подорвать военные усилия противника. Это оставляет им надежду создать друг другу политические и экономические проблемы".

В издании напомнили, что РФ неоднократно наносила удары по энергосети Украины, чтобы подорвать моральный дух гражданских жителей. В свою очередь Украина наносила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пытаясь создать дефицит и ограничить один из основных источников доходов Кремля.

NYT пишет, что последний раунд обстрелов происходит тогда, когда Украина и Россия соревнуются за влияние на фоне инициативы США по усилению мирных переговоров.

В то же время эксперты по энергетике считают, что энергетические удары усиливают это, ведь каждая сторона пытается убедить другую, что она не может себе позволить продолжать войну, а также сигнализировать Белому дому, что она имеет преимущество и готова продолжать борьбу.

"Для Украины важно оказывать давление на Россию во время этих мирных переговоров. Эти удары являются важным рычагом влияния", - отметил эксперт по энергетике из Института Кеннана в Вашингтоне Андриан Прокип.

Однако в Украине уже давно уверяют, что удары по НПЗ России имеют три цели:

прервать поставки российского топлива для танков и самолетов;

ограничить доходы Москвы от экспорта нефти;

нарушить повседневную жизнь рядовых россиян.

В то же время бывший топ-менеджер "Газпром нефти" Сергей Вакуленко отметил, что Киев пока не достиг первых двух целей. По его словам, медленный прогресс России на фронте означает, что потребление топлива не является главным фактором. Кроме того, большинство доходов РФ от экспорта нефти происходит от сырой нефти, а не нефтепродуктов.

Однако если говорить о третьей цели, а именно нарушение повседневной жизни, то Украина, вероятно, достигла успеха.

"Новой целью Украины стало перекрытие поставок российского топлива в Центральную Европу. На прошлой неделе Украина нанесла удар по трубопроводу "Дружба", который поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию, чьи нынешние лидеры поддерживают связи с Кремлем и занимают враждебную позицию в отношении Украины", - напомнили в NYT.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на это и написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором пожаловался на "недружественный шаг", угрожающий энергетической безопасности его страны.

Трамп ответил, что "очень зол" такими атаками. Однако такая реакция не вызвала беспокойства у Украины. В частности, на следующий день после публикации письма глава беспилотных сил Украины даже похвастался таким ударом на трубопровод.

"Удары являются хорошим инструментом, чтобы показать, что, как говорит Трамп, у нас есть несколько козырей в рукаве", - подытожил Жупанин.

Удары по энергетике РФ - последние новости

Ранее в Генштабе подтвердили поражение терминала Усть-Луга и НПЗ в Самарской области. Такая атака помогла снизить военно-экономический потенциал российского агрессора. Отмечается, что была поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата.

Также в Генштабе напомнили, что морской терминал "Усть-Луга" является одним из ключевых логистических хабов РФ в Балтийском море, который активно используется для экспорта энергоресурсов с привлечением так называемого "теневого флота".

Кроме того, CNN писало, что Россия срочно закупает нефть в Беларуси из-за украинских ударов по энергетике. По словам журналистов, Украина сосредотачивает свои атаки на НПЗ, насосных станциях и топливных поездах, пытаясь нанести ущерб военной машине РФ и нарушить повседневную жизнь в стране.

