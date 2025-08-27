По словам редактора издания, США имеют свои собственные интересы относительно окончания войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин не имеет стратегии окончания войны в Украине. Президент США Дональд Трамп тоже, однако он создал для себя "еще один звездный момент" во время саммита на Аляске. Об этом пишет член редакционной коллегии газеты The Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший.

"Он внес ажиотаж. Он вызвал полезную демонстрацию солидарности союзников. Он также поддерживает открытый диалог с Россией, даже когда разоблачает Путина таким образом, что, надеемся, это доходит до ушей его народа. Когда Путин вынужден говорить о переговорах, а не о победе, это, вероятно, заставляет задуматься тех, кто идет на смерть в его наступлениях", - подчеркнул обозреватель.

По словам Холмана, Трамп похож на всех президентов США, которые не хотят быть военными гарантами Украины, чего, по мнению журналистов, она желает.

"Но он умеет распознавать ситуацию. Путин стремился к контролю над всей Украиной и обнаружил, что это недостижимо за цену, которую он может заплатить. Если США и их союзники останутся на пути наименьшего сопротивления - поставляя оружие и разведданные, чтобы Украина продолжала бороться - он застрянет в войне, которую не может выиграть и из которой не может выйти", - проанализировал редактор WSJ.

По этой войне, как пишет обозреватель, США имеют свои собственные интересы, а именно: остановить боевые действия и устранить непредсказуемые последствия, закрепить стратегическое поражение РФ и получить выгоду в отношениях с Китаем, а также другими нарушителями спокойствия. Кроме того, Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира.

"Поэтому встреча в Анкоридже прошла так, как прошла, потому что это была встреча двух глав государств, которые должны были льстить друг другу, потому что хотят друг от друга чего-то, что не могут четко сформулировать", - подчеркнул Холман.

Также автор материала напомнил, что группа ученых с начала войны считает, что Трамп имеет одну постоянную лояльность - помогать Путину.

"Как должны были бы заметить эти горячие сторонники Украины, это не приносит пользы Украине. Господин Трамп имеет влияние на значительную часть Америки. Он особенно популярен среди людей, которые воюют за свою страну. Более того, тщательно оценив стратегию демократов на выборах 2024 года, он, очевидно, был хорошим кандидатом на возвращение в Белый дом", - добавил эксперт.

В то же время обозреватель считает, что все зависит от обстоятельств, ведь Россия могла бы захватили Киев, если бы не героизм украинских военных и обычных людей. В свою очередь он подчеркнул, что Путин борется за то, чего Россия не может себе позволить выиграть, а именно за господство над "враждебным народом", за свою будущую "денежную и кровавую яму, за Афганистан посреди Европы".

Ранее в The Wall Street Journal рассказали, что Трамп может победить Россию с помощью санкций. Как отметил бывший вице-президент США Майк Пенс, впервые за много месяцев появилась настоящая надежда, что кровопролитие в Украине может закончиться, однако российский диктатор понимает только силу и только дипломатии недостаточно.

В то же время издание NYT писало, что Трамп оставляет для себя лазейки в вопросе урегулирования войны в Украине. В публикации отметили, что по мнению Трампа, для решения войны нужна встреча лидеров Украины и России.

"Иногда Трамп изображает себя посредником, который может использовать свое влияние, чтобы добиться уступок от Путина, а затем заставить Зеленского уступить часть территории и заключить сделку. В другие моменты он звучит как союзник Украины, обещая помочь защитить ее от будущих атак", - говорится в материале.

