Новый триллер от легендарного режиссера "Олдбоя" и "Служанки" Пак Чхан Ука – криминальный триллер "Никакого выбора" (No Other Choice) – таки выйдет в украинский прокат.

Премьера ленты состоится уже вскоре на Венецианском кинофестивале, а прокатчиком фильма в США выступит студия Neon ("Паразиты"). Дата проката ленты в Украине станет известна уже в скором времени, сообщили в пресс-службе кинокомпании Adastra Cinema, которая будет отвечать за выпуск ленты в украинских кинотеатрах.

Фильм является экранизацией романа Дональда И. Вестлейка "Топор". Режиссер Пак Чхан Ук неоднократно признавался, что эта лента должна стать его собственным шедевром, ведь он работал над ней более 17 лет – параллельно воплощая на экране другие замыслы и ища идеальные визуальные и сценарные решения для "Никакого выбора".

По сюжету ленты, мужчину по имени Ман Су внезапно увольняют со стабильной работы. После нескольких лет безработицы, отчаянно пытаясь сохранить собственный дом и обеспечить семью, он разрабатывает уникальный план, чтобы получить новую работу: "просто" избавиться от конкурентов физически.

Главного героя в фильмов сыграл звезда "Игры в кальмара" Ли Бьон Хон, которого также можно было увидеть в голливудских кинохитах "Джи Ай Джо: Атака Кобры", "Великолепная семерка", "РЭД" и "Терминатор: Генезис". Актер уже рассказал в интервью, что еще никогда так сильно не ждал выхода на экраны ни одного другого фильма в своей карьере. В паре с ним сыграла Сон Е Джин ("Незапланированная любовь", "Последняя принцесса", "Незабываемый миг").

"Нет выбора" остро и безжалостно изображает опасность человеческих желаний и моральный крах, к которым они ведут, и Пак Чхан Ук уже не впервые берется за подобные темы. Режиссера четыре раза приглашали в конкурсную секцию Каннского кинофестиваля, где он был удостоен Гран-при, Приза жюри и Приза мизансцены, что делает его первым корейским режиссером, который получил все три награды. "Никакого выбора" имеет все шансы стать неоспоримым лидером сезона фестивальных наград. Эта лента безусловно поразит зрителя операторским мастерством, напряженной интригой и глубиной высказывания.

