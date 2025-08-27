С 27 августа таможенная ставка США на индийские товары выросла вдвое и составляет 50%.

Значительного влияния на экономику Индии удвоение американских пошлин не окажет, а только заставит ее теснее сотрудничать со странами БРИКС - а это Россия и Китай. Такое мнение высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с УНИАН.

Общий объем товарооборота Индии и США небольшой, отмечает эксперт. Поэтому серьезно 25% дополнительной пошлины повлиять на страну не смогут.

"Суратская бриллиантовая биржа - это не такие большие деньги. Россияне дали 5 долларов скидки на баррель нефти и в Дели заявили, что будут продолжать покупать российскую нефть. Вот вам и все давление на Индию со стороны Трампа. Он сейчас подтолкнул Индию в объятия Китая. Это еще больше усиливает консолидацию в рамках БРИКС", - пояснил экономист.

По его словам, Индию гораздо больше волнует вопрос поставок светлых нефтепродуктов производства индийских НПЗ на европейский рынок.

"Поэтому для Индии гораздо сложнее и важнее 18-й пакет санкций Европы против РФ, чем любые заявления Трампа", - резюмирует Пендзин.

С сегодняшнего дня США ввели 25% дополнительной пошлины на индийские товары из-за покупки этой страной российской нефти. Таким образом общая ставка пошлины достигла 50% и это одни из самых высоких введенных Америкой ставок.

Ранее появилась информация, что один из главных бриллиантовых хабов в мире, Суратская биржа, из-за пошлин Трампа стоит практически пустым.

В то же время взаимоотношения Индии и Китая остаются довольно напряженными. Так, Поднебесная прямо на границе с Индией строит крупнейшую в мире дамбу, которая может уменьшить поток воды в реке на 85% в засушливый сезон и грозит засухой миллионам людей.

