Такое решение позволит молодежи хотя бы навещать родителей, которые не уехали.

Разрешение выезда мужчинам до 22 лет позволит сохранить связь между украинцами, которые выехали, и теми, кто остался. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

"Я лично считаю, что это нормальная положительная история. Во-первых, те, кто хотели убежать, они уже убежали", - сказал он.

Нардеп подчеркнул, что такое решение является также положительным, потому что позволит молодежи хотя бы навещать родителей, которые не выехали.

"Есть те студенты, которые выехали и, к сожалению, не могут вернуться в Украину, даже к своим родителям. И мы теряем с ними связь. Человек, который два-три года уже живет на другой территории, он так или иначе все равно социализируется в быт другой страны, жизнь другой страны, и он уже теряет связь с нашей страной", - объяснил Федиенко.

Депутат также добавил, что студенты за рубежом часто не знают настоящей ситуации в Украине:

"Поэтому, я думаю, что когда они будут возвращаться хотя бы к родителям на каникулы, они изменят, возможно, свое мнение. Возможно, кто-то и останется. Или, возможно, кто-то вообще вернется навсегда в Украину".

Выезд мужчин до 22 лет за границу - последние новости

Как сообщал УНИАН, командир батальона Днепр 1 Юрий Береза считает, что для того, чтобы победить в войне, нам нужно объединить все внутренние силы, необходима мобилизация с 18 лет - и девушек, и парней.

"Я всегда привожу пример Израиля. Там даже не стоит вопрос о призыве, об обязательной военной службе молодых людей. Кто сбежал за границу, тот не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам быть гражданами", - отметил он.

По словам военного, необходимо, чтобы все молодые люди, не только ребята, но и девушки, прошли соответствующее обучение.

В то же время в ГПСУ рассказали, что мужчины 18-22 лет для выезда за границу должны иметь важный документ. Кроме загранпаспорта, также должны будут иметь и военно-учетный документ. Второй документ может быть в бумажном или электронном виде.

