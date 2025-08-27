Во время саммитов в августе Трамп не предоставил никаких гарантий, что Европа будет за столом будущих мирных переговоров.

После августа, который был насыщен геополитическими саммитами, становится понятно, что Европа самостоятельно защищает суверенитет Украины, что означает, и собственную безопасность от агрессии РФ, поэтому не может рассчитывать на значительную поддержку со стороны США. Об этом пишет старший научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор для The Guardian.

"Чувство стратегического одиночества в условиях все более жестокой борьбы за мировую власть является следствием лета уступчивости, во время которого ЕС принял явно несбалансированное торговое соглашение, навязанное Дональдом Трампом.навязанную Дональдом Трампом, и пообещал невероятно большие инвестиции в США, а европейские члены НАТО пообещали увеличить свои расходы на оборону до амбициозных 5% валового внутреннего продукта - все это для того, чтобы успокоить Трампа в надежде сохранить участие США в европейской безопасности", - напомнил автор публикации.

По словам Тейлора, могло быть и хуже, однако этого не произошло, ведь лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии показали свое единство в отклонении требований российского диктатора Владимира Путина, когда сопровождали президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на прошлой неделе.

Видео дня

"Им удалось смягчить часть политического ущерба, причиненного красной дорожкой, которой Трамп встретил российского президента на Аляске, и добиться от Трампа нечеткого обещания, что США окажут определенную поддержку европейским силам безопасности для Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня", - отметил обозреватель.

Однако, как напомнил Тейлор, Трамп в очередной раз отрицал возможность членства Украины в НАТО и отказался от требования, чтобы РФ согласилась на немедленное прекращение огня в Украине. Кроме того, американский лидер не получил от Путина никаких взаимных уступок и пропустил самопровозглашенный срок для введения более жестких санкций против России.

"Он также не дал никаких гарантий, что Европа будет за столом будущих мирных переговоров. Более того, его министр финансов заявил, что США будут взимать 10% наценку на все европейские закупки американского оружия для Украины - фактически, это военный налог на собственных союзников", - добавил автор материала.

В то же время нынешнее руководство Европы сталкивается с политическими и экономическими трудностями внутри своих стран, ведь пытается увеличить военную и финансовую поддержку для Украины, а также составить надежный план гарантий безопасности после окончания войны.

"Несмотря на впечатляющий эффект, продемонстрированное Белым домом единство и решимость Европы уже начинает распадаться. Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини высмеял призыв президента Эммануэля Макрона разместить европейские силы в Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергается критике внутри собственной коалиции за предложение о том, что Берлин предоставит войска для сил безопасности, которые формирует "Коалиция желающих"", - отметил Тейлор.

Поэтому сейчас возникает вопрос: сможет ли коалиция государств под руководством Европы действительно предоставить Украине надежные гарантии безопасности в случае прекращения огня.

"Какой будет определена миссия и правила применения сил безопасности, и какую поддержку окажут США или НАТО в случае российского нападения? Имеют ли ключевые европейские государства, которые не могут рассчитывать на надежную поддержку США, политическую волю и выносливость, чтобы сдержать Путина, целью которого является именно вытеснение США из европейской безопасности и раскол европейцев между собой? Воспоминания о провалах европейских миротворческих операций в Боснии в 1990-х годах и трусливую реакцию Европы на захват Россией Крыма в 2014 году не внушают оптимизма", - подчеркнул обозреватель.

Эксперт считает, что укрепление Украины с помощью оружия, торговых льгот и финансовой поддержки на сегодня является самым полезным вкладом, который могут сделать европейцы.

"Поскольку Путин не проявляет никаких признаков прекращения войны или участия в серьезных мирных переговорах, а Трамп не желает оказывать реальное давление на Россию, способность европейцев обеспечить любое перемирие вряд ли будет испытана. И это хорошо, поскольку мы все еще далеки от того, чтобы иметь надежные политические и военные возможности для сдерживания России без надежной поддержки США", - подытожил Тейлор.

Европа и Трамп - последние новости

Ранее The Economist писал, что Европа может сделать Трампу ценный подарок, чтобы заставить его помочь Украине, а именно номинацию на Нобелевскую премию мира, к которой американский лидер давно стремится.

"Это открывает перед Европой новые возможности... Если мерцающий мираж Нобелевской премии сможет направить его на более тесное взаимодействие, то тем лучше. Европейцы надеются, что Трамп осознает, что Россия на самом деле является препятствием для реалистичной сделки - и, следовательно, для поездки Трампа в Осло", - считают журналисты.

В то же время BILD указал на главную ошибку европейцев с Трампом. Несмотря на все громкие заявления, до сих пор нет ни перемирия на фронте, ни конкретных договоренностей о встрече лидеров России и Украины, ни гарантий безопасности для Киева.

"Европейцы тратят много времени, ресурсов и энергии на бесполезную фальшивую дипломатию, поскольку Виткофф и Трамп, как известно, постоянно неверно трактуют слова Путина. Последние несколько дней показали, что европейцам было бы лучше вложить свои ресурсы и время в то, чтобы самим оказывать давление на Путина", - подчеркнул старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

Вас также могут заинтересовать новости: