Массовые беспорядки в Греции: демонстранты жгли автомобили, в Афинах возвели баррикады (фото, видео)

В ночь с субботы на воскресенье в Афинах и других городах Греции прошли массовые демонстрации, передает Европейская правда.

Об этом сообщает the New York Times, отмечая, что люди собрались по случаю шестой годовщины гибели 15-летнего подростка Александроса Григоропулоса в столкновениях с полицией в столице страны.

Греческое издание Capital.gr сообщает, что в Афинах в течение ночи было арестовано 211 демонстрантов, в Салониках - 25 человек.

Митинг, начинавшийся как мирная демонстрация, со временем превратился в столкновения с полицией. На этот раз в Афинах, Салониках и Патре на улицы вышли сотни молодых людей, "вооруженных" зажигательной смесью и камнями.

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В Афинах демонстранты поджигали автомобили, в том числе - пожарные и полицейские, а также громили магазины.

Полиция, в свою очередь, применила слезоточивый газ против тех групп демонстрантов, применяли насилие. Сообщается также, что привлекались полицейские вертолеты.

Издание подчеркивает, что сообщений о серьезных ранения во время столкновений не поступало. Koolnews.gr сообщает о двух обращениях в больницу в Афинах.

Часть столкновений происходила в туристической, центральной части Афин, однако эпицентром противостояния стало пригород Экзархия, который считают вотчиной анархистов. Там были построены баррикады на улицах.

В Салониках магазин был подожжен в то время, когда там находились сотрудники. Правда, все они смогли выйти наружу с места пожара.

Вице-мэр Афин Георг Апостолопулос заявил, что анархисты "уничтожают туристический имидж Афин", а также добавил, что ущерб от беспорядков "невозможно подсчитать", пишет Capital.gr.