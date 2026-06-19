Какие деревья не стоит сажать во дворе: специалисты назвали топ-6

Эти деревья могут доставить больше хлопот.

Оформление двора красивыми цветами, кустарниками и деревьями - это гораздо больше, чем просто эстетика. Поэтому ландшафтные дизайнеры рассказали, какие деревья не подойдут для вашего двора, чтобы вы смогли избежать лишних проблем. Об этом пишет Real Simple.

Небесное дерево

Несмотря на своё название, это дерево не является настоящей радостью для владельцев домов. Оно не только агрессивно распространяется как семенами, так и отростками, но и может стать очень трудноконтролируемым, предупредила эксперт по ландшафтному дизайну Тэмми Сонс.

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"Если его срубить, велика вероятность, что из корней появится еще более агрессивный отросток. Многие люди шокированы, узнав об этом. Отростки могут появляться на клумбах и газонах. Кроме того, дерево имеет ужасный запах, который большинство людей считает отталкивающим, и является излюбленным местом обитания разрушительного, назойливого вредителя - пятнистой фонарной мухи", - отметила она.

Ель колючая

Эта ель прекрасно чувствует себя в естественном климате Скалистых гор, однако во многих других регионах, особенно во влажных климатических условиях и на пригородных участках, она плохо приживается.

"В условиях, не соответствующих идеальным, она подвержена таким заболеваниям, как игольчатый грибок, рак ствола и общее увядание. Владельцы домов часто высаживают голубую пихту, чтобы наслаждаться её окраской круглый год, но за пределами региона Маунтин-Вест она часто становится деревом, требующим значительного ухода, подверженным болезням и преждевременно увядающим", - объяснил региональный менеджер компании SavATree Эрик Линдберг.

Робиния обыкновенная

Следует быть очень осторожными, если вы сажаете в своём дворе робинию обыкновенную. Сначала она очарует вас своим быстрым ростом и кремово-белыми цветами, однако со временем у вас возникнет проблема с отпрысками.

"Из-за своей склонности к образованию отпрысков у основания - или появлению новых побегов - это дерево считается инвазивным во многих регионах США и других частях мира", - отметил специалист по органическому садоводству в компании Aguacateros Метт Татт.

По его словам, единственным исключением являются случаи, когда вы увлекаетесь пермакультурой и уверены в своих навыках. В таком случае дерево привлекает пчел, а его древесина может пригодиться. Однако, если не контролировать его рост, оно может заполонить участок земли за считанные годы.

Груша сорта "Бредфорд"

"Груша сорта "Бредфорд" прекрасно цветет весной, но структура ветвей у нее слабая, и взрослые деревья склонны ломаться во время ураганов или под тяжестью снега и льда. Мне известны случаи, когда хозяин дома ухаживал за ней в течение 10 лет, а потом вдруг что-то отломалось", - рассказала Сонс.

Она подчеркнула, что из-за потенциальных повреждений, которые могут вызвать сломанные ветви, а также агрессивного характера роста, это дерево не является хорошим выбором для долгосрочного выращивания в современном ландшафте.

Кипарис Лейланда

Это дерево является популярным вариантом, ведь оно растет очень быстро. Однако именно быстрый рост является причиной, из-за которой владельцы домов в конечном итоге сожалеют о том дне, когда купили это дерево.

"Этот стремительный рост сопровождается структурной слабостью, проблемами с регулированием размеров и уязвимостью к болезням и вредителям, связанным со стрессом, в частности к паутинным клещам. В небольших или средних пригородных садах кипарисы Лейланда быстро перерастают отведенное им пространство, становятся редеющими или бурыми внутри, а также часто отмирают отдельными участками", - объяснил Линдберг.

Другие советы экспертов

Ранее специалисты рассказали, как защитить сад от слизней и улиток. По их словам, наибольший вред они наносят ночью, когда выходят, чтобы питаться молодыми растениями.

Также ученые объяснили, как избавиться от клещей в саду. Они провели эксперимент, целью которого было проверить, как на присутствие клещей влияют деревянные щепки, рассыпанные вдоль прогулочных дорожек.

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