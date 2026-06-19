На три знака Зодиака свалится большое счастье в ближайшее время

В списке есть представители знака Рыбы.

С 19 июня 2026 года три знака Зодиака почувствуют прилив радости и внутреннего облегчения. Во время растущей Луны во Льве в пятницу многие смогут символически попрощаться с периодом грусти и эмоциональной тяжести, пишет YourTango.

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Считается, что эти знаки слишком долго удерживали в себе печаль и позволяли негативным переживаниям влиять на состояние. Однако в этот период приходит важное осознание: внутреннее состояние можно изменить осознанно, выбирая путь к радости и восстановлению. Энергия Луны во Льве помогает почувствовать, что счастье снова становится доступным и естественным.

Рыбы

Рыбы могут почувствовать, что эмоциональная нагрузка постепенно уходит, а внутреннее состояние становится легче. Возможны моменты чувствительности, даже слезы, но они будут восприниматься скорее как завершение сложного этапа, а не как возвращение к боли. Появляется ощущение, что прежняя версия себя, уставшая и подавленная, постепенно отступает.

Во время растущей Луны во Льве у Рыб усиливается чувство внутреннего восстановления. Может возникнуть ощущение возвращения к более гармоничному состоянию, которое долго казалось недоступным. Сомнения и тревоги ослабевают, а на их место приходят спокойствие и доверие к себе. Постепенно формируется устойчивое ощущение радости и эмоционального облегчения, которое воспринимается как долгожданное освобождение.

Козерог

Козероги почувствуют, что внутреннее напряжение, которое долго оказывало давление, начинает ослабевать. Ситуации, которые раньше казались эмоционально тяжелыми, теряют свою остроту и перестают влиять так сильно. Это состояние может восприниматься как естественное облегчение, без резких перемен, но с заметным внутренним сдвигом.

Во время растущей Луны во Льве Козероги начинают осознавать, что период грусти постепенно завершается сам по себе. Появляется понимание, что радость не требует усилий – она просто возвращается, когда внутреннее пространство очищается. Вместо привычного эмоционального напряжения приходит спокойствие и принятие. Постепенно формируется ощущение, что счастье снова становится нормальным состоянием, а не чем-то временным или случайным.

Лев

Львы особенно остро почувствуют влияние растущей Луны в своем знаке. Внутреннее состояние начнет заметно меняться, и появится желание выйти из периода эмоционального застоя. То, что ранее воспринималось как подавленность или усталость, начнет постепенно терять свою силу.

В этот период Львы приходят к важному внутреннему решению – отпустить состояние грусти и вернуться к своей природной энергичности. Осознание того, что эмоциональный спад был временным, приносит облегчение. Появляется чувство восстановления внутренней силы и уверенности. Радость и жизненный тонус возвращаются естественным образом, создавая ощущение обновления и внутреннего подъема, который воспринимается как начало более светлого периода.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждет финансовый успех уже очень скоро.

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