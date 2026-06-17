18 июня: церковный праздник сегодня, какие запреты нельзя нарушать в этот день

В народе православный праздник сегодня называют Леонтьев день.

18 июня по новому православному календарю украинской церкви чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

В народной традиции эта дата связана с особыми поверьями и представлениями о летнем периоде.

О главных традициях и предостережениях этого дня, а также о том, какой церковный праздник приходится на 18 июня по старому стилю, рассказываем далее.

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Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

18 июня православная церковь вспоминает раннехристианских мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

Все трое жили в I веке и служили в римском войске. Леонтий открыто исповедовал христианство и обращал в веру язычников. Узнав об этом, правитель приказал схватить его, а исполнить этот приказ поручили подданым Ипатию и Феодулу. Но по дороге к Леонтию с ними произошел случай: один из стражников тяжело заболел, но исцелился после молитвы Леонтия. После этого оба уверовали во Христа. Отречься от своей веры они отказались, и всех троих по приказу правителя казнили.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По старому стилю в этот день чтят память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, а также вспоминают Игоревскую икону Божией Матери - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре и о главных обычаях и запрета х даты.

О чем помолиться сегодня, обычаи дня, что сегодня нельзя делать

Мученики Леонтий, Ипатий и Феодул в православной традиции считаются покровителями воинов, поэтому в этот день к ним обращаются с молитвами о защите, стойкости, помощи в испытаниях и благополучии всех, кто защищает страну.

В народных представлениях день называют Леонтьев и связывают с особым летним периодом, когда природа находится в своей силе. Считалось, что середина июня - это время, когда важно сохранять спокойствие, заниматься делами и не вступать в конфликты. День старались проводить в труде, заботах и гармонии с окружающими.

Особое значение придавали утренним природным явлениям, в частности росе. Ей приписывали очищающие и оздоровительные свойства: умывание росой в народных поверьях считалось полезным для здоровья и красоты. Также в это время традиционно собирали травы, которые затем использовали в хозяйстве и лечении.

Церковь 18 июня предостерегает от ссор, обид, зависти и хвастовства. Важно в этот день проявлять милосердие и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям, в этот день не рекомендуется жаловаться на судьбу и употреблять алкоголь - считалось, что это может привлечь неприятности. Также старались избегать ссор, драк и пустых обещаний, поскольку такие действия могли привести к потерям и болезням.

Народные приметы о погоде 18 июня

В народе 18 июня внимательно наблюдали за природой и погодой - считалось, что по ним можно определить, каким будет лето и будущий урожай:

роса с утра - к щедрому урожаю, а если стоит туман - день будет жарким;

розовый или золотистый закат - к ясной и спокойной погоде;

пауки плетут паутину - к устойчивой и хорошей погоде;

вороны высоко кружат в небе - к ухудшению погоды.

Если вечером появилась радуга, значит, погода скоро улучшится.

У кого именины 18 июня

День ангела сегодня отмечает Леонтий.

Считается, что люди, рожденные в это время, имеют гибкий характер и легко приспосабливаются к обстоятельствам. Они уверенно чувствуют себя в любых жизненных ситуациях, словно "как рыба в воде". Им также приписывают обостренное чувство справедливости - они не терпят обмана и предательства и готовы защищать тех, кто несправедливо обижен или нуждается в поддержке.

Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.

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