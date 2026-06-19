Никитюк с женихом-воином отметили первый день рождения сына: трогательные кадры

Ведущая раскрыла, как ласково называет малыша.

На днях сыну известной украинской ведущей Леси Никитюк и военнослужащего Дмитрия Бабчука Оскару исполнился годик. Счастливые родители поделились новыми кадрами с малышом.

"С первым днем рождения тебя! Наш малючелло! Зацеловали", - подписала новые опубликованные в Instagram снимки Леся.

Отреагировали на снимки представители украинского шоу-бизнеса, среди которых – певицы Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Лида Ли, Оля Полякова, гимнастка Анна Ризатдинова и другие.

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"Какие локоны! Поздравляю красавчика и всю вашу семью", - написала актриса Наталка Денисенко.

А ведущий Слава Демин отметил, что малыш "очень крутой".

Дмитрий Бабчук поделился трогательным фото с сыном в Instagram в stories.

"Что-то мне там рассказывал", - подписал снимок боец.

Напомним, Леся Никитюк родила первенца 15 июня 2025 года.

На днях жених Никитюк ответил, планируют ли они второго ребенка.

"Конечно. Потом третий. А потом демобилизация", – в шутку написал он.

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