Клубника быстро портится, но правильные условия помогут дольше сохранить ее свежесть.

Клубника – ягода, конечно, вкусная, но и весьма капризная: уже через несколько дней после сбора или покупки ягоды могут становиться мягкими, выделять сок или покрываться плесенью. Тем не менее, при правильных условиях хранения можно значительно продлить срок их свежести, сохранив при этом их вкусовые и полезные свойства. Разберемся, как лучше хранить клубнику дома и какой простой лайфхак поможет значительно увеличить срок годности этих плодов.

Где лучше хранить клубнику - нужно ли ее заранее мыть

Для предотвращения порчи сразу после покупки или сбора клубнику следует тщательно перебрать, удаляя мягкие, поврежденные или потемневшие ягоды - ведь даже один испорченный плод может ускорить порчу всей партии.

Что касается того, как правильно мыть клубнику, то тут лучше не спешить: если вы собираетесь съесть или использовать ягоды в ближайшие два-три дня, их лучше не мыть сразу, так как остатки влаги способствуют развитию плесени и сокращают срок хранения.

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С другой стороны, так как мыть клубнику небольшими порциями не всегда удобно, можно на одну минуту погрузить все ягоды в раствор уксуса и воды в соотношении 1:3, после чего тщательно ополоснуть и высушить на бумажных полотенцах. Влажные ягоды в холодильник помещать нельзя.

Еще одна важная деталь в том, как правильно хранить клубнику - не стоит отрывать "хвостики" (плодоножки): они служат естественной защитой мякоти, так что их лучше удалять непосредственно перед употреблением.

Кстати, так как хранить клубнику в холодильнике можно лишь на короткий период времени, желательно использовать для этого широкий неглубокий контейнер или лоток с бумажным полотенцем на дне (для конденсата). Сами же ягоды нужно разложить в один слой свободно, чтобы они не "задыхались" под собственным весом.

Можно ли хранить клубнику в холодильнике - как ее заморозить

В целом, с тем, как хранить клубнику сроком до одной недели, проблем быть не должно. Главное - ее не следует оставлять рядом с фруктами, выделяющими этилен, вроде яблок, груш и бананов, так как этот газ ускоряет созревание и порчу других плодов.

А вот для длительного хранения понадобится заморозка. Тут уже не столь важно то, как правильно мыть клубнику - перед заморозкой ее достаточно будет высушить и удалить хвостики. Затем разложите ягоды одним слоем на подносе или противне и заморозьте в течение нескольких часов.

Но это еще не все: после предварительной заморозки их нужно будет переложить в герметичные контейнеры или пакеты с застежкой, чтобы они не слиплись и не деформировались.

В итоге при температуре около -18 градусов клубника сохраняет вкус аж до шести месяцев. Причем для размораживания достаточно заранее переместить ягоды из морозильника в холодильник.

Зная, где хранить клубнику в домашних условиях, вы сможете значительно продлить их срок годности и, соответственно, дольше наслаждаться вкусом одной из самых популярных летних ягод.

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