Даже несколько несобранных ягод могут нести большие риски для черешни.

После сбора урожая на черешне часто остается немного несобранных и неопавших ягод, особенно на верхних ветвях, до которых трудно добраться. На первый взгляд это не столь важно, однако именно такие детали иногда влияют на будущее здоровье дерева. Разберемся, можно ли обрезать черешню в июне и опасно ли оставлять часть ягод несобранными.

Как правильно ухаживать за черешней летом - нужно ли срывать ягоды

Сперва стоит уточнить, что если оставшихся плодов немного, они с виду целые и просто переспели, птицы обычно быстро их съедают, и особой проблемы это не представляет. Но опасность возникает тогда, когда ягоды черешни гниют на дереве или растрескиваются: такие плоды могут долго оставаться на ветках и становиться источником различных грибковых заболеваний.

Одно из самых распространенных явлений – так называемые "мумифицированные" плоды. Они высыхают, сморщиваются, но не опадают и могут сохраняться на дереве в течение многих месяцев. Летом такие остатки нередко становятся причиной новой волны заражения, особенно если сезон выдается дождливым.

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Поэтому как только вы заметите, что отдельные ягоды черешни гниют, их желательно сразу удалять, а опавшие плоды не оставлять надолго под деревом. Конечно, стремиться к идеальной очистке не обязательно - несколько оставшихся ягод не нанесут серьезного вреда - однако базовая уборка поможет избежать многих потенциальных проблем.

Как ухаживать за черешней после сбора урожая - другие советы

При этом уход за черешней летом на этом не заканчивается - именно вторая половина лета играет важную роль в подготовке дерева к следующему сезону. Листья продолжают активно работать, накапливая питательные вещества, которые понадобятся для формирования почек и будущего роста.

Соответственно, если вы не знаете, почему гниют ягоды черешни на дереве или почему листва преждевременно опадает - это прямой сигнал о состоянии дерева. Как раз летом нередко появляются различные заболевания листьев: сначала они проявляются небольшими пятнами и изменением окраски, а затем могут привести к отмиранию значительной части листовой массы.

Поэтому в периоды влажной погоды особенно важно регулярно осматривать дерево и своевременно удалять пораженные части растения.

Опытные садоводы отмечают, что внимательное наблюдение за садом часто оказывается эффективнее, чем борьба с последствиями уже возникших проблем. Несколько минут на осмотр дерева после сбора урожая помогут вовремя заметить, как гниют ягоды черешни или сохнут ее листья из-за болезней.

К тому же в том, как ухаживать за черешней, нет ничего сложного: целые ягоды можно без опасений оставить птицам, а вот больные и подгнивающие плоды лучше убрать. Такая простая мера поможет сохранить здоровье дерева и будущий урожай.

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