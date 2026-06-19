На телеканале УНИАН Сериал состоится премьера культовой медицинской драмы 'Хороший доктор'

Этот проект уже завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру.

На телеканале УНИАН Сериал в понедельник, 22 июня, в 18:45 начнётся показ американской медицинской драмы "Хороший доктор" – телепроекта, который уже завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру.

В центре сюжета – молодой хирург Шон Мерфи – человек с расстройством аутистического спектра и синдромом саванты. Благодаря феноменальной памяти, вниманию к деталям и нестандартному мышлению он способен замечать то, что ускользает от внимания других врачей. В то же время ему приходится ежедневно доказывать свой профессионализм и право быть частью команды.

Шон Мерфи переезжает в Сан-Хосе и устраивается на работу в престижное хирургическое отделение больницы Сан-Бонавентура. Каждый эпизод знакомит зрителей со сложными медицинскими случаями, при этом раскрывая темы дружбы, любви, доверия, поддержки и профессионального роста.

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"Хороший доктор" – ряд интересных фактов о сериале

Над проектом работал создатель "Доктора Хауса". Шоураннером сериала стал Дэвид Шор, создавший культовый проект о гениальном враче Грегори Хаусе.

Фредди Гаймор не страдает аутизмом в реальной жизни. Во время подготовки к роли актера консультировали эксперты, чтобы сделать поведение Шона Мерфи максимально правдоподобным. В результате эта роль стала одной из самых заметных в карьере Фредди Гаймора и принесла ему номинацию на премию "Золотой глобус".

Сериал вдохновлён корейской дорамой. Американский "Хороший доктор" является адаптацией одноимённой южнокорейской дорамы, которая вышла в 2013 году и обрела огромную популярность. Сериал стал одним из самых успешных римейков азиатских дорам в США – во время телетрансляции его посмотрели более 11 миллионов человек.

Медицинские кейсы разрабатывались при участии консультантов. Команда сериала привлекала специалистов, чтобы сделать профессиональные аспекты более достоверными. Например, со сценаристами работал нейрохирург Орен Готфрид, что сделало описания диагнозов, операций и медицинских случаев максимально реалистичными.

Смотрите сериал "Хороший доктор" уже с 22 июня, в 18:45, ежедневно на телеканале УНИАН Сериал.

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