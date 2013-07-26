В Египте продолжаются массовые демонстрации и столкновения, есть погибшие (фото)
В Александрии два человека погибли в столкновениях сторонников и противников свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, обстоятельства гибели демонстрантов пока неясны.
Во время столкновений 19 человек пострадали, многие из них получили огнестрельные ранения. В то же время, по состоянию на 21:20 по Киеву пользователи Твиттер начали распространять информацию о пяти погибших.
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Сегодня в Египте сторонники и противники армии проводят акции как в поддержку военных под лозунгом "Нет терроризму", так и с требованием свободы для Мурси и с осуждением "военного переворота".
Напомним, армия Египта 3 июля отстранила исламиста Мурси от власти, приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда на переходный период выполнять обязанности главы государства.
По данным СМИ, в настоящее время Мурси удерживается на одном из объектов египетских вооруженных сил.