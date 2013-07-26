В Египте продолжаются массовые демонстрации и столкновения, есть погибшие (фото)

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, обстоятельства гибели демонстрантов пока неясны.

Во время столкновений 19 человек пострадали, многие из них получили огнестрельные ранения. В то же время, по состоянию на 21:20 по Киеву пользователи Твиттер начали распространять информацию о пяти погибших.

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Сегодня в Египте сторонники и противники армии проводят акции как в поддержку военных под лозунгом "Нет терроризму", так и с требованием свободы для Мурси и с осуждением "военного переворота".

Напомним, армия Египта 3 июля отстранила исламиста Мурси от власти, приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда на переходный период выполнять обязанности главы государства.

По данным СМИ, в настоящее время Мурси удерживается на одном из объектов египетских вооруженных сил.