Назван мобильный оператор, у которого на данный момент самый дешевый тариф на мобильную связь.

Мобильная связь в Украине постоянно дорожает. Ранее мы называли самые дешевые тарифы крупнейших операторов, однако с тех пор цены выросли, а у некоторых компаний появились новые предложения. Особенно болезненным этот вопрос является для пенсионеров, которые часто вынуждены переплачивать за безлимитный мобильный интернет.

Мы перечислили самые дешевые тарифы мобильных операторов 2026 года из всех, которые можно подключить на данный момент. Среди них есть уникальные предложения, которыми могут воспользоваться пенсионеры и люди с инвалидностью.

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Какой тариф в Украине сейчас самый дешевый

Из всех мобильных тарифов, доступных в открытом доступе, самый дешевый тариф предлагает оператор Лайфселл. На втором месте – Водафон, а на третьем – Киевстар.

Обычно самые дешевые мобильные тарифы можно подключить, если перейти от "родного" оператора к новому. Чтобы привлечь клиентов, компании предлагают тарифные планы по более низкой цене. Также более дешевыми считаются контрактные тарифы, для подключения которых абоненту необходимо заключить официальный договор с оператором на основе паспортных данных (в отличие от предоплаты).

Также стоит отметить, что в будущем цены могут расти, а некоторые предложения – становиться неактивными. Поэтому информация о том, какой тариф на мобильную связь самый дешевый, со временем может утратить актуальность.

Самый дешевый тариф от Лайф

Оператор Лайфселл обычно предлагает самые дешевые тарифы на рынке, и именно у него можно найти тарифный план всего за 100 гривень на 4 недели. Он называется Лайфсет S, но предусматривает только безлимитный домашний интернет. За звонки в нем придется платить по 2 гривни за минуту.

Для украинцев, которым важны звонки, доступен акционный тариф "Просто Лайф" с безлимитными "минутами" на номера Лайф и 300 минутами на другие номера. При переходе от другого оператора стоимость составит 200 гривень в месяц. По контракту абонент может получить услугу за 270 гривень, а стандартная стоимость составляет 320 гривень.

Также у Лайф есть акционный тарифный план специально для пенсионеров – "Турбота" за190 гривень в месяц. Он доступен для украинцев в возрасте 55 лет и старше. Чтобы подключить тариф, абоненту нужно подтвердить свой возраст в фирменном магазине или пройти идентификацию онлайн. Пакет предусматривает 20 ГБ интернета, звонки без ограничений на номера Лайф и 1000 минут на все остальные.

Самый дешевый тариф Киевстар

На данный момент самые дешевые тарифы Киевстар – это "Все разом Легкий". При переносе номера от другого оператора стоимость составит 290 гривень в месяц, при заключении контракта – 370 гривень, а по предоплате – 450 гривень. Пакет включает 40 ГБ интернета, безлимитные звонки на номера "Киевстар" и 300 минут на все остальные.

Также компания предлагает подключить самый дешевый тариф Киевстар для пенсионеров или людей с инвалидностью –"Все разом Комфорт". За 220 гривень в месяц пользователь получит 10 ГБ интернета, безлимитные звонки в пределах сети оператора и 100 минут на другие номера. Подключить такой тарифный план может только лично абонент или его представитель в фирменном магазине "Киевстар".

Самый дешевый тариф Водафон

У этого оператора самое выгодное предложение включает безлимитный интернет, возможность звонить абонентам Водафон без ограничений и 1000 минут звонков на другие номера. Это пакет Flexx Go, который стоит 280 гривень в месяц при переходе от других операторов и 350 гривень по контракту. Стандартная стоимость по предоплате составляет 420 гривень.

Также есть самый дешевый тариф Водафон для пенсионеров, который можно подключить до конца июня 2026 года. Предложение называется "Povaga" и доступно только для украинцев в возрасте 55 лет и старше. Абонент получит те же условия, что и с Flexx Go, но за 200 гривень в месяц. Подключить такой тариф онлайн нельзя – необходимо обязательно лично прийти в фирменный магазин с паспортом и кодом.

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