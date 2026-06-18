Чтобы вылечить растения от мучнистой росы, начните борьбу как можно быстрее.

В июне на украинских участках появляется мучнистая роса - распространенное грибковое заболевание сельскохозяйственных культур. На начальной стадии она выглядит как белый налет, будто листья посыпали мукой. Болезнь кажется безобидной, но со временем она распространяется по всему растению. Побеги желтеют и скручиваются, а плоды так и не появляются, из-за чего фермеры теряют урожай.

Это заболевание очень часто встречается в Украине, молниеносно распространяясь во влажную погоду. Особенно часто появляется мучнистая роса на розах, огурцах, кабачках, яблонях, тыкве и винограде. Хотя в опасности находятся любые растения. Грибок может переходить с одной грядки на соседние, поэтому лечение нужно начинать как можно скорее.

Какой самый эффективный препарат от мучнистой росы из химии

Цель дачника - не просто избавиться от грибка, но и сделать так, чтобы болезнь больше никогда не вернулась. Поэтому перед тем, как обработать растения от мучнистой росы, удалите самые пораженные части и выбросьте их. Если листья опали, подметите и уберите их, поскольку там могут оставаться споры.

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Очень важно периодически проводить санитарную обрезку на участке, поскольку на густых ветках заболевание быстрее распространяется. Также не забывайте вносить на грядках калийно-фосфорные подкормки - удобренные растения реже болеют. Не менее важно соблюдать расстояние при посадке семян. Например, мучнистая роса на огурцах развивается чаще, если кусты растут слишком близко друг к другу.

В борьбе с грибком хорошо помогают химические средства. Ученые изобрели эффективные препараты от мучнистой росы, направленные на борьбу с вредителем. Наиболее популярными из них являются Свитч, Тиовит Джет, Топаз, Скор, а также железный и медный купорос. Выберите любое средство из списка и приготовьте по инструкции, оставленной производителем. Иногда болезнь не уходит с первого раза, и тогда понадобятся дополнительные обработки.

Важно помнить, что после начала плодоношения и до сбора плодов применять химию на грядках нельзя, иначе препарат отравит овощи. Однако в этот период на растениях тоже присутствует мучнистая роса - лечение в данном случае применяется домашними средствами.

Как избавиться от мучнистой росы народными способами

Если нет возможности воспользоваться химическими препаратами, приготовьте домашний раствор. Такие обработки следует проводить каждые 7-10 суток во время пасмурной погоды.

Очень эффективной считается сода от мучнистой росы. Она создает щелочную среду, в которой грибок не может существовать. Вмешайте одну столовую ложку порошка в литр воды. Добавьте двадцать граммов тертого хозяйственного мыла - это поможет раствору задержаться на листьях.

Ещё один метод, что хорошо помогает от мучнистой росы, это применение зольного раствора. Залейте стакан золы ведром кипятка и оставьте настояться на двое суток. Полейте кусты сначала обычной водой, а потом литром настоя.

Третье эффективное народное средство от мучнистой росы есть в каждой домашней аптечке. Это перекись водорода. Две полные столовые ложки растворите в литре воды. Перелейте смесь в пульверизатор и обильно опрыскайте пораженные листья.

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