Рай для хайкинга: что предлагает туристам Закопане – самый известный горный курорт Польши

Горный курортный городок Закопане имеет репутацию "польского Буковеля". Впрочем, в отличие от своего украинского "собрата", это место предлагает немало возможностей для пешего туризма и бюджетного отдыха без лишнего пафоса. Подробнее о летнем отдыхе в Закопаном из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Как бы вы ни любили отдых в Украинских Карпатах, но рано или поздно вам этого становится мало. И тут на ум приходят горы соседних с Украиной стран – Польши, Словакии и Румынии. Вроде бы те же Карпаты, но другие.

Самый известный на данный момент европейский карпатский курорт – польское Закопане. Правда, сами поляки нередко жалуются, что отдыхать там слишком дорого, из-за чего у украинцев сразу возникает ассоциация с родным Буковелем.

На самом деле этот курорт точно не дороже, чем большинство украинских, но при этом, вынуждены признать, может предложить гораздо больше.

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УНИАН.Туризм поделится собственным опытом небольшого путешествия в Закопане в июне 2026 года.

Когда в Закопаном туристический сезон

Хотя при желании найти для себя развлечения в Закопаном можно в течение всего года, туристический сезон там делится на две основные части: зимний горнолыжный (с декабря по апрель, зависит от снежного покрова) и летний активный (июль-август).

Мы же решили не ждать туристического сезона, когда в городе обычно слишком много людей и цены выше, а вместо этого отправились в Закопане в середине июня. Погода в первый месяц лета здесь скорее похожа на лотерею – может быть холодно и дождливо, а может быть жарко и солнечно. Заранее это предсказать невозможно, поэтому придется довольствоваться тем, что получится, если у вас нет возможности организовать спонтанную поездку "с сегодняшнего дня на завтра".

При этом стоит быть готовыми к тому, что в июне на вершинах окружающих гор вас ждет резкое понижение температуры и даже одинокие кучки снега. Например, выйдя утром в футболках и легких кофтах из солнечного Закопаного, на вершине горы Касприв Верх (1987 метров) мы ощутили на себе менее комфортные +3 градуса тепла (хотя смартфон утверждал, что вообще "ощущается как -2"). Впрочем, и в июле туристов здесь могут ждать неприятные погодные сюрпризы в виде затяжных дождей.

Вывод таков: отправляясь в Закопане летом, берите с собой многослойную одежду на все случаи жизни – от футболок и шорт до теплых брюк, худи и ветровок (а в горах даже туристические перчатки пригодятся).

Как доехать из Украины в Закопане

Расстояние от украинского Львова до польского Закопаного составляет чуть более 400 километров, и в идеале этот маршрут можно было бы преодолеть за 6 часов. Но... Все мы знаем о реалиях пересечения украинско-польской границы на автотранспорте – можно застрять в очереди и на 10 часов, и даже больше, если это пиковые дни.

Поэтому здесь более оптимальным вариантом будет путешествие на поезде, правда, придется сделать несколько пересадок (но украинцы, кажется, уже привыкли к этому за годы полномасштабной войны).

Итак, сначала нужно доехать до Перемышля – из Киева поезд идет в среднем 9-10 часов, если, конечно, не задерживается в пути (а это случается довольно часто). Еще 2-3 часа стоит заложить на прохождение границы, опять же с учетом задержек поезда и очередей на границе, особенно летом в выходные.

Далее нужно сесть на скоростной поезд до Кракова – в пути он проводит около 2,5 часов, а билеты лучше покупать на старте продаж за 30 дней (тогда удастся изрядно сэкономить – можно заполучить билеты и по 300 гривень каждый).

Затем еще 2-2,5 часа, в зависимости от поезда, придется ехать до самого Закопаного (но зато какие будут виды!). При этом советуем вам заложить на пересадку в Кракове чуть больше времени – польские поезда нередко задерживаются, поэтому если запланировать слишком короткую стыковку, есть риск не успеть.

Если же у вас есть время и желание, то Краков стоит того, чтобы задержаться там если не на дополнительный день, то хотя бы на несколько часов – прогуляться по его очаровательному историческому центру, расположенному всего в 10 минутах ходьбы от главного вокзала, и перекусить в местном заведении (ведь в Перемышле у вас вряд ли будет на это время и возможность – заведений там мало, а открываются они поздно).

Например, мы уложили наш маршрут в 20 часов туда и 22 обратно – да, можно было бы и быстрее, если рискнуть с более плотными стыковками, но мы решили перестраховаться (и не зря, ведь задержки поездов были несколько раз).

Сколько стоит жилье в Закопаном

Польские коллеги в свое время советовали нам бронировать жилье в Закопаном заранее, за несколько месяцев, если планировать поездку на пик сезона, чтобы получить лучшие по цене и качеству варианты. Впрочем, и ближе к дате поездки можно что-то подобрать.

Если посмотреть на популярных сайтах по бронированию жилья варианты на будний день в конце июня, то в городе еще доступно около 470 вариантов проживания. Цены начинаются от 1000 гривень с человека, если вы готовы жить в многоместных номерах хостелов. Между тем, скромные одноместные номера эконом-класса можно найти по цене от 1500 гривень.

Конечно, если брать жилье на двоих, будет дешевле – например, вполне приличные двухместные номера в виллах недалеко от центра города или в хороших частных апартаментах стоят от 2000 гривень за ночь.

Есть в Закопаном и роскошные отели на 4-5 звезд с собственными СПА-зонами и другими благами цивилизации – цены там начинаются от 3500 гривень за двухместные номера.

А вот с поиском жилья на середину июля ситуация хуже – вариантов значительно меньше, около 250, хотя цены почти не отличаются от июньских. В любом случае, лучше поторопиться.

Транспорт в Закопаном

Хотя Закопане – относительно небольшой городок с населением менее 30 тысяч человек, здесь хорошо налажена система общественного транспорта (правда, она больше приспособлена к ритму жизни местных жителей – утром и вечером автобусов больше, а днем меньше).

В целом по городу курсирует несколько автобусных маршрутов, причем все они кольцевые и в большинстве случаев имеют конечной остановкой железнодорожный вокзал, поэтому на то, чтобы разобраться в системе, уйдет немного времени – есть риск, что вы сядете на автобус не в ту сторону (но есть и хорошая новость – он довезет вас туда, куда нужно, правда, сделает более длинный круг).

При этом эти маршруты корректно отображаются на Google-картах, а на остановках есть табло с информацией о времени прибытия автобусов.

Билеты можно купить как в автоматах на остановках общественного транспорта, так и в терминалах в самих автобусах (но не у водителя) – за наличные и картой. Разовый проезд стоит 6 злотых (около 72 гривень), но удобнее брать проездной на три дня за 22 злотых (около 266 гривень) – город хоть и небольшой, но для экономии времени и сил автобусы могут пригодиться, так что вы быстро "окупите" эту сумму.

По городу курсируют и другие частные автобусы с оплатой наличными при входе (что-то вроде наших маршруток), но их маршрут ограничен.

Кроме того, в Закопаном есть знакомый украинцам сервис такси Bolt с вполне приемлемыми ценами – это будет точно удобнее, чем договариваться с таксистами на месте или по телефону (такие службы такси там тоже есть).

Что и где поесть в Закопаном

Поскольку Закопане – это туристический город, проблем с поиском ресторана для ужина у вас точно не будет. В центральной части города расположено множество заведений польской и европейской (преимущественно итальянской) кухни, а также точки с традиционным фастфудом (запеченными бутербродами, брецелями, пончиками), мороженым и кебабные.

При этом стоит понимать, что традиционная польская кухня, как и украинская, довольно жирная и сытная, поэтому не всем под силу постоянно питаться в таком режиме в течение нескольких дней. В отличие от крупных городов вроде Вроцлава, где немало заведений предлагают более легкую, современную национальную кухню, в Закопаном вас ждет только хардкор – несколько видов пирогов (родственники наших вареников), деруны, жирные супы и много-много жареного мяса. Это прекрасно подойдет для ужина после почти суток в пути из Украины или тяжелого подъема на гору, но точно не для легкого завтрака или обеда.

Цены в ресторанах национальной кухни в Закопаном – вполне доступные, есть заведения разного уровня. Например, немного дешевле и проще можно поесть в заведениях в центре города, таких как Gazdowo Kuźnia, а дороже и изысканнее – в ресторане Góralska Tradycja. Это, по крайней мере, из тех, где мы успели побывать – в обоих заказывали по порции пирогов с бокалом вина (кстати, польское белое вино довольно неплохое): в первом это стоило 60 злотых (около 725 гривень), а во втором – 90 злотых (около 1088 гривень).

А вот широко разрекламированную пивоварню Browar Watra Klub Muzyczny мы бы точно не рекомендовали – за 15 минут ожидания у нас так никто и не принял заказ, официанты были грубы, а музыка слишком громкая. Уже позже мы прочитали в отзывах, что для этого заведения это обычное дело.

Среди итальянских ресторанов нас приятно порадовала Kryjówka Italiano, куда мы сбежали из вышеупомянутой печально известной Watra. Там и меню немаленькое, и вкусно, и интерьер приятный, и цены доступные – паста с бокалом вина обошлась в 65 злотых (около 786 гривень).

Впрочем, в Закопаном есть и несколько заведений с вкусными завтраками или десертами. Особой популярностью здесь пользуется сеть Cukiernia "Samanta" – по городу их несколько: одно большое заведение на центральной улочке и поменьше, разбросанные по разным районам. Заведения вполне заслуженно пользуются немалой популярностью, поэтому в часы пик место внутри найти трудно (но выпечку и десерты многие берут с собой).

Что касается цен, то вкусно позавтракать или пообедать там вполне можно за 50-60 злотых (около 605-725 гривень), если ни в чем себе не отказывать – полноценное блюдо (омлеты, тосты, блины), кофе/чай и десерт.

В городе есть и несколько более простых столовых, которые в Польше называются bar mleczny. Обычно такие заведения выбирают для обедов студенты и офисные работники – выбор блюд там невелик, но в целом вкусно, а цены радуют: кофе с огромной порцией блинчиков вполне можно купить за 35 злотых (около 423 гривень).

В большинстве заведений можно расплачиваться картой, но лучше иметь при себе немного наличных на чаевые – в целом персонал вежливый и внимательный.

Если же планируете питаться дома, то по всему Закопаному можно найти легендарные польские мини-маркеты Żabka (некоторые из них даже работают в воскресенье!). Для более серьезных покупок подойдет супермаркет Lidl в центре города.

Чем заняться в Закопаном

Прогуливаясь по центральной улочке Закопаного с ее деревянными виллами, ресторанчиками польской кухни и сувенирными ларьками, можно представить себя где-то в Яремче или Трускавце (куда, собственно, в свое время подобная архитектура и перекочевала из Польши).

Правда, здесь домики ухоженные не только на одной центральной улице, но и по всему городу – заброшки или недострои встречаются крайне редко, а дороги везде хорошие.

Если проводить более пассивный отдых в самом Закопаном, то здесь хватит пары дней – в городе есть несколько музеев, в том числе краеведческий, интересный костел Святого Семейства, периодически устраиваются различные фестивали, для детей работают парки аттракционов.

Впрочем, настоящая ценность Закопаного – огромные возможности для пешего туризма (а зимой – для катания на лыжах), ведь город находится у подножия Татр – самой высокой части Карпатских гор.

Также в пределах города расположена и значительная часть Татранского национального парка, через который проходят маршруты различной сложности на несколько горных вершин – за одну поездку обычному туристу обойти их все будет физически сложно, так что повод вернуться точно найдется. Например, мы успели подняться только на Каспровы-Верх (об этом мы вскоре расскажем в отдельном материале), но добавили в список желаний еще несколько маршрутов.

Для тех, кто не хочет или не может преодолевать довольно сложные горные вершины пешком, на вышеупомянутый Каспровы-Верх проложена канатная дорога с кабинами – правда, средняя стоимость поездки "туда-обратно" составляет аж 1500 гривень с человека. На самой вершине, помимо невероятных видов, туристов ждут ресторан, кафе и туалет.

Еще одно популярное развлечение в Закопаном – подъем на фуникулере на гору Губалувка (1129 метров) на противоположной стороне города, откуда открываются невероятные виды на Татры. Стоимость билета "туда-обратно" – 44 злотых (около 531 гривны).

Там же на горе есть несколько ресторанов и зон отдыха, так что там вполне можно "затеряться" на несколько часов. Есть на Губалувке и несколько небольших отелей, где можно переночевать "с видом".

Также из Закопаного популярны экскурсии до знаменитого "Морского ока", но в этот раз мы туда заехать не успели – наш отдых, к сожалению, был ограничен тремя ночевками (но, опять же, будет повод вернуться).

Кроме того, в Закопаном большой популярностью пользуется комплекс Termy Zakopanski – некий микс аквапарка с купальнями и саунами (правда, последние имеют определенные специфические особенности, которые не всем придутся по душе – если коротко, купальники в саунах запрещены, а полотенцами прикрываются далеко не все посетители, но об этом мы вскоре подробнее расскажем в отдельном материале). Вне туристического сезона по будням там действует заманчивое предложение: посещение на пять вечерних часов всего за 59 злотых (около 712 гривень).

А как насчет отношения к украинцам в Польше

Сейчас в соцсетях и на YouTube-каналах распространяется много негатива об отношении поляков к украинцам (да и будем честны, заявления отдельных политиков и экспертов с обеих сторон не способствуют разрядке обстановки). Поэтому вполне понятно, что некоторые украинцы задумываются, стоит ли ехать в Польшу на отдых.

Конечно, у каждого свой опыт, однако за последние четыре года я лично побывала в Польше немало раз – и в рамках коротких пересадок по пути в другие страны, и в рамках небольших отпусков. И ни разу у меня не было каких-либо неприятных инцидентов, даже на границе (кроме очередей, разве что).

В основном, по нашему произношению, как бы мы ни старались говорить на ломаном польском или хорошем английском, поляки понимают, что мы из Украины, и никакого негатива с их стороны нет. Да, мы понимаем золотое правило – "не путайте туризм с эмиграцией", и, возможно, на более глубоком бытовом уровне у украинцев с поляками и возникает больше конфликтных ситуаций, однако сугубо на туристическом уровне проблем нет.

При этом в большинстве ситуаций, возникающих во время путешествий, украинцам легко найти общий язык с местными благодаря сходству языков – языковой барьер здесь фактически не ощущается, хотя из вежливости все же лучше здороваться, прощаться и благодарить по-польски, а не с ходу заряжать на украинском (свой русский вообще лучше оставить дома).

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Закопане – это тот горный курорт, каким могли бы быть украинские карпатские городки и поселки, если бы все было сделано правильно: и на государственном уровне, и на местном, и на уровне обычных граждан. Этот город однозначно, без лишнего пафоса, может предложить туристам отдых на любой вкус и бюджет. Мы бы туда однозначно еще вернулись бы.

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