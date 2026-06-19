43-летняя Энн Хэтэуэй беременна в третий раз (видео)

Всемирно известная американская актриса Энн Хэтэуэй поделилась радостной новостью о том, что снова ждет ребенка.
43-летняя звезда Голливуда опубликовала в своем Instagram короткое видео, на котором засветила заметно округлившийся животик.
Известно, что это третья беременность актрисы. Вместе с мужем-актером Адамом Шульманом знаменитость воспитывает двоих сыновей.
Энн Хэтэуэй - что известно о ее муже и детях
С мужем Адамом Шульманом Энн Хэтэуэй познакомилась в 2008 году на кинофестивале в Палм-Спрингс. Их отношения развивались стремительно, и уже в 2012 году пара сыграла свадьбу на закрытой церемонии в Калифорнии. В интервью Хэтэуэй неоднократно рассказывала, что практически сразу поняла, что встретила человека, с которым хочет связать свою жизнь.
Адам Шульман - актер, продюсер и дизайнер ювелирных украшений. Кроме того, он является сооснователем ювелирного бренда James Banks Design. Несмотря на работу в сфере развлечений, Шульман предпочитает избегать излишнего внимания прессы и ведет довольно закрытый образ жизни.
Супруги воспитывают двоих сыновей. Их первенец Джонатан Роузбэнкс Шульман появился на свет в марте 2016 года, а второй сын, Джек Шульман, родился в ноябре 2019 года.