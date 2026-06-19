Эта культовая рок-классика 1967 года от легендарного дуэта дважды становилась хитом №1

Песню написали Джон Леннон с Полом Маккартни, и она сразу стала международным хитом.

Одна из самых известных рок-композиций "With a Little Help From My Friends", изначально написанная для культового альбома The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967 года получила вторую жизнь спустя два десятилетия, возглавила чарты и завоевала любовь совершенно нового поколения слушателей, пишет журнал Parade.

Напоминается, что песню написали Джон Леннон с Полом Маккартни, и она сразу стала международным хитом. Но именно другой исполнитель превратил ее в один из главных рок-гимнов.

Как отмечается в статье, сначала в 1968 году свою версию песни "With a Little Help From My Friends" выпустил Джо Кокер, полностью переосмыслив оригинал The Beatles. Благодаря мощному вокалу и аранжировке композиция заняла первое место в британском чарте синглов и стала одной из самых узнаваемых работ музыканта. Дополнительную популярность ей принесло легендарное выступление на фестивале Вудсток в 1969 году, после которого эта версия приобрела культовый статус.

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"Это было просто невероятно. Кокер полностью превратил песню в соул-гимн, и я всегда был ему за это благодарен", - позже признавал сам Маккартни.

With a Little Help From My Friends – вторая жизнь хита

Спустя двадцать лет после версии Джо Кокера композиция With a Little Help From My Friends вновь возглавила британские чарты благодаря шотландской рок-группе Wet Wet Wet.

Их версия была выпущена в 1988 году в рамках благотворительного проекта Sgt. Pepper Knew My Father, посвящённого наследию культового альбома The Beatles. Искреннее исполнение Wet Wet Wet нашло отклик у слушателей и удерживалось на вершине британского хит-парада четыре недели подряд, познакомив с песней новое поколение поклонников.

Несмотря на заметные различия в аранжировках, и Джо Кокер, и Wet Wet Wet добились успеха за счёт собственного прочтения композиции Леннона и Маккартни, а не попыток повторить оригинал. Каждая версия сохранила эмоциональную глубину песни, отражая музыкальные особенности своей эпохи.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая рок-классика 70-х вернулась в чарты спустя полвека.

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