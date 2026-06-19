Россияне завели дело против Тины Кароль за поддержку ВСУ

Исполнительница пока никак не отреагировала.

В России против популярной украинской певицы Тины Кароль возбудили уголовное дело. Исполнительницу обвиняют в "дискредитации" российских военных и в поддержке Сил обороны Украины. Россине грозятся, что Тине угрожает до 20 лет лишения свободы.

Соответствующее дело инициировало так называемое "управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". А поводом стали визит Кароль к украинским военным на Купянском направлении, финансовая помощь ВСУ, а также участие военнослужащих в съемках клипа на песню "Ніч", который снимался в харьковском метро.

Исполнительница пока никак не отреагировала.

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